Lucía Pariente impidió que Alba Carrillo durmiera con la estrella de Telecinco

Lucía Pariente hizo carrera en televisión, pero tuvo un conflicto con Jorge Javier Vázquez y salió por la puerta trasera de Telecinco. En la cadena se siguen acordando mucho de ella porque era un rostro amable y divertido, por eso tuvo tanto éxito en su momento. Ahora ocupa un papel fundamental en la relación secreta que Alba Carrillo mantuvo con Jorge Pérez.

Lucía Pariente, según ha contado Gema López en Sálvame, estaba en casa de Alba la noche de la fiesta de navidad de Unicorn. Fue el principal motivo por el que la modelo no durmió allí con Jorge, la nueva estrella de la pequeña pantalla. Carrillo decidió, según su versión, consumar lo que habían empezado en el domicilio de Marta López.

| GTRES

Lucía, siguiendo la teoría que han planteado en Sálvame, estaba cuidando de su nieto y esta casualidad frenó los planes de Alba. Impidió que su hija durmiera con Jorge Pérez en domicilio familiar y supuestamente eligió el sofá de Marta López como alternativa. La exconcursante de Secret Story ha decidido mantenerse al margen de este revuelo, pero tiene mucho que contar.

Lucía tiene bastante experiencia en el negocio del espectáculo, el problema es que no le han dado oportunidad de explicarse bien. Es cierto que varios reporteros se han trasladado hasta su domicilio y algunos periodistas han intentado hablar con ella. El medio Españadiario logró mantener una conversación telefónica breve y lo cierto es que fue educada y cariñosa.

Pariente declaró en Españadiario que no tenía nada que decir, pero mandó “un besazo” al redactor que le estaba entrevistando. Gracias a ella Alba pudo regresar al domicilio familiar alrededor de las 8:00 horas, dato que Jorge niega. Él promete que la modelo llegó antes porque únicamente fue a buscarla para asegurarse de que estaba bien, dice que no pasó nada más.

Lucía Pariente es el testimonio más buscado

Lucía se ha convertido en uno de los más rostros populares del momento y su silencio le ha consolidado como alguien inaccesible. Siempre se ha mostrado muy cercana con la prensa y ahora no ha perdido su sentido del humor, pero prefiere ser precavida. Sabe que su hija puede buscarse un problema serio si no frena a tiempo, de ahí que no quiera alimentar el revuelo.

| Telecinco

Pariente ya sabe que Jorge Pérez y Alicia Peña han mandado un burofax a Sálvame informando de sus próximos pasos. Quieren demandar a todo el que haya dicho mentiras y parece ser que la ex de Feliciano López está la primera de la lista. Sin embargo, ella no tiene miedo porque también ha pedido consejo y sabe que no está haciendo nada malo.

Alba sigue defendiendo que mantuvo un romance fugaz con el modelo, pero no entra en más detalles para no tentar a la suerte. Solamente ha asegurado que la tensión íntima se resolvió en casa de Marta López, concretamente en el sillón de su salón. No pudo llevar a Pérez a su domicilio porque allí estaba su madre, cuidando del pequeño de la casa.

Lucía Pariente tiene cuentas pendientes

Lucía siempre tuvo buena conexión con Jorge Javier, pero de un momento a otro su relación empezó a cambiar. Piensa que el presentador le ha dado un trato incorrecto en los platós de Telecinco y le ha denunciado por ello. El problema es que la justicia ha fallado a favor del catalán y Vázquez no quiere saber nada más del asunto.

Pariente tendrá que trabajar muy duro para regresar a Mediaset, aunque tampoco es su objetivo principal. Quizá dé el paso en un tiempo, cuando la polémica de Alba Carrillo pase a un segundo plano. No quiere ser ella la que alimente la tensión y la que propicie ningún otro conflicto judicial.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp