Los hijos de Ion Aramendi reaparecen tras el suceso más inesperado

Ion Aramendi se ha convertido en uno de los presentadores más cotizados de la televisión. El pasado mes estrenaba uno de los concursos más esperados de las tardes de Telecinco. Un espacio que entraba dentro de la estrategia de la cadena para subir las audiencias.

Sin embargo, el resultado no ha sido el que esperaban. Lejos de subir los datos, ha tenido el efecto contrario. Es por eso que estos días Ion Aramendi ha querido centrarse en su familia, en especial sus hijos, con quien ha compartido una publicación felices en redes sociales.

La Navidad es un período del año muy importante para Ion Aramendi, pues uno de los valores fundamentales en su vida es estar en familia. Y por ello, ha querido publicar una felicitación de lo más navideña en forma de vídeo.

Los tres hijos de Ion Aramendi han reaparecido en las redes después del suceso más inesperado. Su programa de Telecinco, Reacción en Cadena, no ha generado la audiencia esperada. Tanto es así que van a poner un doble episodio para intentar arrastrar a más espectadores.

"Siempre me han encantado las Navidades"

Con It's the Most Wonderful Time of the Year como banda sonora, Ion Aramendi compartía algunos de los momentos más especiales junto a sus hijos. En especial, a su pequeña bebé, quien tiene meses de vida.

Para muchos, la Navidad son unas fechas más que forman parte del calendario, pero para el presentador es todo lo contrario. "Siempre me han encantado las Navidades" afirmaba el comunicador.

Añadía, además que "año tras año, y sobre todo según vamos creciendo en número en casa. Me enamoran cada vez más: la casa decorada, el árbol, el Belén, los niños locos pensando en sus vacaciones y en sus nuevas ilusiones. Regalos de todo el que pase por casa: Papá Noel, Olentzero, los Reyes Magos, y porque no hay más..."

La familia del presentador ya está formada por cinco miembros y admite que en estas celebraciones todo adquiere mucha magia. "La familia, estar juntos, ver a los abuelos (qué suerte tenerlos), los tíos, los primos, los amigos. Cantar villancicos, nuestros y ajenos, y sentir de corazón que en estos días todo va bien, aunque no sea verdad."

Ion Aramendi ya no sabe qué más hacer

Y es que Ion Aramendi estaría pasando por una agridulce etapa profesional, pues su concurso Reacción en cadena, después de haber pasado por El cazador. Como decíamos, esta inclusión de concursos tiene que ver con la voluntad de querer mejorar los datos de audiencias. Sin embargo, parecen que tampoco funcionan.

Muchos ya empiezan a echar de menos más horas de Sálvame. Junto a Ion Aramendi, se suma Christian Gálvez quien presenta, por su parte, 25 palabras. Ninguno de los dos ha conseguido llegar al millón de espectadores.

Estos resultados tienen más que ver con una cadena secundaria que con uno principal. Su principal competidora es el programa Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega, excompañera de trabajo de los presentadores.

Mediaset ya no se sabría qué más incluir en su parrilla, pues tampoco han funcionado la telenovela Café con aroma de mujer. Una serie que prometía disparar los datos, pero que tampoco consiguió lo que esperaba la directiva. Solo habría que esperar o pensar otra estrategia para mejorar estos números.

