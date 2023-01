Lolita Flores reconoce que todo es verdad y que volverán a verse pronto

Lolita Flores ha pasado unos meses complicados por distintos problemas de salud, pero afronta el nuevo año muy feliz. Está encantada con sus nietos, tiene proyectos profesionales y, además, se avecina un hecho que la tiene realmente ilusionada.

La cantante ha reconocido que va a ver la luz algo que ella y toda su familia habían soñado durante mucho tiempo. Se va a abrir el Museo de Lola Flores en su tierra natal, Jerez de la Frontera. Un centro expositivo que ensalzará la figura de su madre y que va a permitir que todo el clan se reencuentre.

En concreto, está previsto que el mismo abra sus puertas con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de 'La Faraona'.

Lolita Flores, feliz porque se haga realidad

La hermana de Rosario Flores es consciente de que su madre es una de las grandes artistas que ha dado la historia de la música. Por este motivo, está encantada de que ahora se vaya a dar un paso importante para reconocerla como tal. Nos estamos refiriendo a que muy pronto va a inaugurarse el Museo de Lola Flores en Jerez de la Frontera.

Lolita ha visto que la revista Semana es la que ha desvelado esta noticia y lo ha hecho tras hablar con el propio ayuntamiento de la ciudad gaditana. Este ha manifestado: “Está casi acabado, se está terminando. Va a suponer un reencuentro de sus hijas con su madre”.

“Siempre ha sido muy emocionante y bonito cuando han venido a hacer algo”.

Un proyecto en el que la miembro del jurado de Tu cara me suena ha estado muy interesada y ha participado activamente. Tanto es así que, como ella reconocía recientemente, “nosotras ya estamos enviando enseres y objetos de mi madre para allá”. Incluso está feliz porque en dicho centro habrá “una sola sala para que los visitantes puedan ver sus películas”, como Lola quería.

No solo esta Flores está contenta con el citado proyecto, también su tía Carmen, que ha hablado con la revista. Y lo ha hecho para decir sobre la inauguración del mismo: “Por supuesto que nosotras estaremos allí. No he hablado aún con mis sobrinas, pero claro que participaremos”.

“Es un orgullo y estos días se amontonan los recuerdos. Es toda una vida con mi hermana a mi lado y ahora todo el mundo me llama para recordarla”.

Lolita Flores conoce los detalles del museo

La madre de Elena Furiase ha podido conocer a través de esta publicación algunos datos más del centro expositivo sobre la figura de su madre. Así se ha revelado que la apertura, que se publicará estos días, vaya a tener lugar muy pronto. Y es que se desea que venga a coincidir lo máximo posible con la celebración del centenario del nacimiento de 'La Faraona'.

Lolita, además, ha podido saber que el museo dispondrá de dos plantas claramente diferenciadas. En la baja, los visitantes podrán conseguir descubrir la faceta más desconocida de la gran artista. Es más, al parecer, mediante algún audiovisual podrán disfrutar de un espectáculo muy especial de ella.

En la alta, por su parte, se adentrarán en la vida familiar y personal de la jerezana, pero también en la profesional. Lo podrán hacer admirando objetos tales como fotografías, abanicos, películas, castañuelas, discos, entradas de concierto y artículos de prensa. Una gran cantidad de artículos aportados por familiares y personas de su entorno que han estado supervisados por quien fue su mano derecha: Carmen Mateo.

