La locura que hizo don Juan Carlos cuando Bárbara Rey le rompió el corazón

Juan Carlos ha vuelto a protagonizar un revuelo y está vez no hay vuelta atrás porque las pruebas juegan en su contra. Por primera vez en la historia ha hablado un testigo de total solvencia: Bárbara Rey, antigua amiga especial del emérito. La relación era un secreto a voces entre los periodistas de la época y ahora ha salido a la luz con todo lujo de detalles.

Juan Carlos quedaba con Bárbara en una casa protegida por el CESID, una formidable vivienda situada en la zona más cara de Madrid. El posible amor entre la pareja fue creciendo a pasos agigantados y la actriz decidió meterle en su chalet de Boadilla del Monte. Según informa Lecturas, este inmueble tenía un precio de 690.000 euros y Rey tuvo que venderlo porque no podía pagarlo.

Juan Carlos de Borbón siempre ha sido extremadamente discreto con sus “amigas entrañables”, pero con Bárbara hizo una excepción. Mandó construir una “puerta secreta” que conectaba la casa de la actriz con los jardines de la Zarzuela. Vanitatis asegura que lo primero que hizo el rey cuando Bárbara le rompió el corazón fue tapiar un muro en este pasadizo.

La ex de Ángel Cristo nunca había hablado del tema, pero ahora ha confirmado todos los rumores porque no quiere callarse más. Reconoce que el emérito hizo muchas locuras por amor, como por ejemplo eliminar la puerta secreta justo después de la ruptura. También tuvo mucho que ver que Bárbara iba a vender la casa porque tenía ciertos problemas económicos.

Juan Carlos no quería que los nuevos propietarios descubrieran su secreto y, según Lecturas, la Casa Real enseguida pasó a la acción. “Impuso” como condición que se destruyera este pasadizo para que nadie más pudiera entrar por allí a los jardines de Zarzuela. Los que controlaban la imagen de la monarquía no querían que el rey se enamorara de una artista.

Juan Carlos ya no puede esconderse más tiempo

Bárbara Rey ha estado mucho tiempo callada, pero Antena 3 ha producido una serie sobre su vida y ha decidido dar un paso adelante. Reconoce que estuvo enamorada de don Juan Carlos y asegura que la historia fue bastante romántica. En contra de lo que pueda parecer, fue ella la que rompió la relación y el monarca se quedó bastante afectado.

La locura que hizo el emérito de destruir las pruebas de su romance no fue la única, fue la primera de una larga lista. Lo que sí se ha demostrado es que la artista nunca se aprovechó de este romance, nunca sacó partido. Al revés, sus amigos aseguran que le hacía regalos carísimos al rey porque en aquella época Bárbara tenía bastante dinero.

La ex de Ángel Cristo no entiende las críticas que está recibiendo porque ha tardado mucho tiempo en confirmar los rumores. “Llevan hablando de mí y de esta historia desde hace 200 años y ahora me echan en cara que reconozca que he estado con él”. Lo que nadie sabía es que había un pasadizo secreto que conectaba su vivienda con la del emérito y que ahora está destruido.

Bárbara Rey no quiere repetir

Juan Carlos se habrá llevado una gran desilusión cuando haya escuchado a su antigua amiga especial. Es una de las pocas mujeres que le ha rechazado y le ha dejado las cosas claras, al menos eso es lo que cuentan. La actriz asegura que no volvería a repetir esta historia de amor, no le mereció la pena.

“He salido perjudicada en muchos momentos, siempre he dicho que repetiría mi vida y que sería todo igual, pero eso no”. Está cansada de que le acusen de ser una aprovechada y quiere dejar claro que en la relación hubo más amor del que todos piensan. Sin embargo, su gran historia fue Ángel Cristo y asegura que nada más verle se enamoró locamente de él.

