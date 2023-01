El llanto de Claudia Rodríguez, viuda de Manolo Santana, confirma lo peor

Claudia Rodríguez es conocida en nuestro país por haber sido la última mujer del gran tenista Manolo Santana. Ella estuvo a su lado en la recta final de su vida y fue quien lloró su muerte, el 11 de diciembre de 2021, a los 83 años. Y ahora, poco más de un año después de esta trágica pérdida, ha vuelto a aparecer públicamente.

En concreto, la colombiana ha acudido a un importante evento público y allí amablemente ha atendido a la prensa. Ante las cámaras no ha podido evitar romper a llorar al recordar a su marido. Un gesto que evidencia y confirma que lo sigue echando de menos y que no ha conseguido superar el haberlo perdido para siempre.

Claudia Rodríguez, rompe a llorar

La madrastra de Alba Santana prácticamente desapareció de la vida pública cuando Manolo murió. Optó por centrarse en su hijo, Christian Tuaty, y en su negocio, el club de tenis de Marbella que aquel le dejó en herencia.

Sin embargo, ahora ha hecho una excepción y ha vuelto a ponerse en el foco mediático acudiendo a FITUR (Feria Internacional del Turismo) que se está celebrando en Madrid estos días. Hasta allí se ha trasladado con el objetivo de contribuir a promocionar la citada urbe andaluza que la ha acogido.

Su presencia ha supuesto que reapareciera públicamente poco más de un año después de perder a su marido. Como es lógico, su asistencia ha generado interés y la prensa le ha preguntado, como recoge Europa Press, cómo se encuentra. Ella con total sinceridad ha afirmado: “Estoy bien y he venido a apoyar a nuestra ciudad de Marbella, que es la mejor para vivir”.

“Eso es lo que me parece a mí y lo que también le parecía a él”.

Asimismo, se le ha preguntado a Claudia cómo está sin tener a Santana al lado. Su respuesta ha sido esta: “Manolo era mucho Manolo, pero llevándolo adelante como él hubiera querido”.

En este punto no ha podido evitar emocionarse lo que ha provocado que no haya podido seguir hablando. Y más se han desbordado sus lágrimas cuando la reportera ha destacado que la letra M de sus pendientes era por el que fue su marido. De esta manera, ha dejado claro que sigue queriendo y recordando a su esposo.

Algo más recuperada ha afirmado: “Es muy difícil para todo el mundo no tenerlo, pero está en mi corazón. Sigo por él, por mí y apoyando Marbella como a él le gustaría. Se le echa todo de menos”.

“Es una ausencia total porque era un hombre que llenaba todo, por lo menos mi vida, no sé la de los demás. Y aunque es ley de vida y es algo que hay que aceptar, se necesita tiempo para continuar. Por eso, mi frase de momento es que me falta una persona y me sobra todo el mundo, pero aquí estoy, fuerte”.

A esto Rodríguez ha añadido que hay personas, como Manolo, que nacen con algo especial. Según ella el carisma y cariño que transmitía. Sin embargo, aseguraba que ella es una mujer fuerte, cosa que aprendió de él y que siempre seguirá adelante.

La vida actual de Claudia Rodríguez

La viuda de Santana, como hemos mencionado, desde que enviudó se ha dedicado a mantener la escuela de tenis junto a su hijo. Y así lo ha confirmado a la prensa en FITUR: “Sigo trabajando, como lo hacía con él, siempre hemos trabajado mucho. Es lo que él hubiera querido y es lo que voy a seguir haciendo mientras pueda”.

Claudia ha continuado, por tanto, con su labor al frente del negocio y parece que también hay otra cosa que sigue igual. Nos referimos al hecho de que no tiene relación con los vástagos de su marido. De ahí que cuando se le ha preguntado por ellos ha cortado la entrevista diciendo: “No hablo de temas que no sean Manolo”.

