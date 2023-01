Letizia consigue echar a la reina Sofía de casa poniéndole esta excusa

Las nuevas informaciones que han revelado desde la agenda de Casa Real confirman que la reina Sofía deberá abandonar Zarzuela para continuar con sus compromisos. De esta manera, Letizia habría conseguido echar a la reina Sofía y la razón está más que justificada: debe acudir al funeral del Papa Benedicto XVI en el Vaticano.

Será el próximo 15 de enero cuando se celebre el funeral del Papa Benedicto XVI y al que acudirán multitud de personalidades. Según ha trascendido, los reyes no acudirán. Pero en su lugar, lo hará doña Sofía en solitario, ella será quién tendrá que abandonar Zarzuela para cumplir con sus obligaciones.

Por otro lado, los reyes Felipe y Letizia lo tiene todo preparado para el próximo 6 de enero en la tradicional Pascua Militar. Uno de los principales motivos por los que ha sido doña Sofía la elegida para ir al Vaticano.

Doña Sofía acudirá al funeral del Papa Benedicto XVI

Este año, las Navidades en Zarzuela han sido de lo más unidas, Felipe habría recuperado el contacto con la infanta Cristina y han pasado varios días muy unidos. Ahora, los reyes deben retomar sus agendas y cumplir con todos los compromisos que tienen por delante.

Uno de ellos es el funeral del Papa Benedicto XVI, que se celebrará el próximo 15 de enero, sin embargo, los reyes tienen otros compromisos. Según ha publicado la agenda de la Casa Real, será doña Sofía la encargada de representar a la Casa Real en el Vaticano.

Al funeral acudirán importantes miembros de las realezas europeas. Por el momento están confirmados los reyes Felipe y Matilde de Bélgica. Aunque también se espera que hagan acto de presencia Alberto y Charlene de Mónaco.

Según ha trascendido, los Grandes Duques de Luxemburgo Enrique y María Teresa podría acudir también al funeral del Papa Benedicto XVI.

Por otro lado, hay una gran expectación por la primera aparición de Felipe y Letizia el próximo 6 de enero en la tradicional Pascua Militar. Hay mucha expectación por poder volver a ver a toda la familia, ya que no se les ve en un acto público desde antes de Nochebuena.

No cabe duda de que Letizia lo tendrá todo preparado para deslumbrar en el próximo acto. Su estilismo que ha acaparado todas las miradas y que la ha colocado en el centro de las polémicas últimamente.

Letizia, en el centro de la polémica por sus looks

Esta semana, Letizia acaparaba todos los titulares al revelarse la gran cantidad de dinero que habría gastado este último año en estilismos. Por todos es más que sabido que la reina es toda una apasionada el mundo de la moda y sus looks nunca defraudan.

Se ha confirmado la cantidad de dinero que habría gastado en estar perfecta para cada evento. Según ha revelado el portal británico UFO No More, la reina Letizia habría gastado la friolera de 53.919,38 euros en moda. Pero eso no queda ahí.

El medio asegura que ha duplicado la cantidad de 2021 y la ha triplicado con respecto a 2020. De esta forma, estaríamos hablando de 100 nuevos artículos.

A lo largo del pasado año, Letizia habría estrenado un total de 129 piezas distintas. Unos datos que han dejado sin palabras a más de uno y la han colocado en el centro de la polémica.

Y es que ser una de las reinas mejor vestidas no es tarea sencilla. Letizia se toma muy en serio cada uno de sus looks. Y no cabe duda de que ya lo tiene todo listo para sorprendernos en la Pascua Militar del 6 de enero.

