Laura Fa señala a Gema López para dar una noticia demoledora

Laura Fa es una periodista del corazón que cada vez está ganando más peso en Telecinco. Además de colaborar asiduamente en Sálvame, una vez por semana graba un podcast sobre el mundo rosa que lleva por nombre Mamarazzis.

Así reza la descripción del perfil de Instagram de dicho espacio. Este es un lugar donde "se analiza la actualidad más corazonera en el podcast pionero de la prensa del corazón".

Lo cierto es que Laura Fa se mueve como pez en el agua en un terreno en el que cada vez obtiene mejores y más jugosas informaciones sobre los famosos. Sabe de su valía y la está explotando cada vez más.

En los últimos días, uno de los temas que ha provocado un terremoto en Telecinco ha sido el tonteo, affaire, o como le queramos llamar, de dos caras conocidas.

Hablamos de lo que sucedió en una discoteca madrileña el pasado viernes entre Alba Carrillo y Jorge Pérez.

Laura Fa apunta a Gema López y confiesa lo que muchos intuían

Todo tuvo lugar de madrugada en la mítica y céntrica discoteca de Madrid, El Principito. Allí, la productora Unicorn Content celebró una gran fiesta de final de año y ambos colaboradores estaban invitados al evento.

| Trendings

Ambos televisivos, que llevan colaborando en programas de la cadena de Fuencarral durante mucho tiempo, fueron pillados y grabados por varios asistentes a la fiesta de Unicorn.

Una fiesta para que sus trabajadores disfrutasen de lo lindo de la noche madrileña, aunque a algunos parece que se les fue de las manos.

El caso es que les pillaron juntos y mucho más cerca de lo normal. Lo cierto es que las imágenes que toda España ha visto ponen de manifiesto que hubo besos entre ellos. Y quizás, más tarde en casa de Marta López, pudo suceder algo más.

Lo cierto es que este tema está siendo la comidilla de los programas del corazón. Así las cosas, Laura Fa sabe que es uno de los asuntos que más interesa los últimos días a su audiencia de Mamarazzis.

Laura Fa se destapa como nunca y cuenta la verdad del affaire

Este podcast, que graba la colaboradora de Sálvame en la ciudad de Barcelona, se hizo eco de esta noticia y este miércoles volvía a protagonizar un momento más que jugoso.

| Telecinco

Todo sucedió cuando Laura Fa le contaba su compañera de programa, Lorena Vázquez, las actitudes que les había visto a Jorge y Alba desde hace tiempo. Algo que hacía pensar que los dos tenían algo más que una relación de compañeros de trabajo.

"Casi cada semana me los encontraba saliendo de Mediaset, hay muchísima gente con la que pueden salir y siempre salían juntos, siempre. Un día entramos Gema López y yo y le dije a mi compañera, 'estos dos follan'. Y es que se desprendía que ahí pasaba algo", confesaba Laura Fa ante la mirada atenta de su compañera de podcast.

| Mediaset

"Sí que es verdad, a ti te lo han corroborado, que te aseguran que no ha pasado nada durante todo este tiempo, pero se notaba que se gustaban. Si no había pasado nada era un milagro de Dios Nuestro Señor y yo pensaba que la tensión sexual no resuelta estaba resueltísima porque la química que había era obvia", finalizaba Laura.

Veremos la repercusión que tienen sus palabras en los dos protagonistas de esta historia de la que todavía queda mucha tela que cortar.