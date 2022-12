Laura Fa podría perder un dineral cuando acabe Navidad por una razón de peso

Laura Fa se ha convertido en una de las colaboradoras indispensables para el universo Sálvame. La periodista ha logrado hacerse un hueco dentro de la pequeña pantalla, sin embargo, sus últimas declaraciones podrían salirle muy caras. La colaboradora desató la polémica la última tarde al revelar el nombre de una persona muy conocida de nuestro país que, supuestamente, había sido infiel.

Ahora, Laura Fa podría tener que hacerle frente a una cuantiosa cantidad de dinero si dicho personaje decide emprender acciones legales contra ella. Y es que, Sálvame ha estado durante la última semana alimentando dicho rumor hasta que finalmente ha explotado.

La periodista tuvo un descuido en el que reveló dicho nombre y las redes rápidamente se hicieron eco.

Laura Fa, en el punto de mira por su descuido

Ha sido el tema del momento durante la última semana en el plató de Sálvame.

El programa aseguraba que había un testimonio que aseveraba que una persona muy conocida de nuestro país le habría sido infiel a su pareja con la que lleva muchos años.

| Telecinco

Sin embargo, tras alimentar durante días y días esa noticia sin decir el nombre del protagonista, era Laura Fa quien, sin querer, desvelaba el nombre. Y esto puede que le vaya a salir muy caro a la catalana:

"Yo creo que un día suelto sí ha pasado, pero un año no. Puede conocer datos de esa persona porque conoce a gente que le puede dar datos y conoce a gente que conoce tan profundamente a Fran.", dijo Laura Fa tras recapacitar rápidamente de que había metido la pata.

Tras esto, Kiko Hernández espetaba un "Bueno...pues ya ha salido el gordo", ante el asombro de los colaboradores. Jorge Javier, por otro lado, intentó cambiar de tema rápidamente. Pero ya era tarde, las redes sociales se hicieron eco de las palabras de la periodista y lo relacionaron con Fran Rivera.

De esta forma, el matrimonio de Fran y Lourdes Hernández pasó a estar en el foco de la polémica. En los últimos tiempos, el matrimonio siempre ha permanecido muy unido, de ahí la sorpresa de esta información. Solo hay constancia de hace un par de años, cuando el hermano de Cayetano Rivera reveló haber atravesado "un momento complicado" con su mujer:

"Pasé por un tiempo que no encontraba nada que me llenara y Lourdes y yo tuvimos un momento complicado, me encerré en mí mismo". Sin embargo, salieron a flote: "Lourdes estuvo a la altura", confesaba en 2019.

Desde entonces, la pareja siempre se ha mostrado muy unida, y junto a sus hijos forman una familia idílica. Por lo que estas acusaciones no van a caer en saco roto, y el diestro piensa responder de forma contundente.

Fran Rivera tomará medidas legales

Ahora, según revela Informalia, el diestro estaría planteándose emprender acciones legales contra la periodista por sus declaraciones. Fran no va a quedarse con los brazos cruzados y piensa defender su intimidad. Pero no solo plantea demandar a Laura Fa, sino también a Sálvame.

| GTRES

El programa de Telecinco ha estado alimentando dicho rumor sin pruebas fehacientes, ya que esta información viene de la mano de José Antonio Avilés.

De ser cierto, Laura Fa podría hacer frente a una cuantiosa cantidad de dinero por faltar a los derechos fundamentales como el honor y la intimidad. Puede que el descuido de la colaboradora le salga muy caro si finalmente Fran decide contraatacar.

