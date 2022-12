Laura Madrueño recibe un mensaje que hace mella en su duro corazón

Laura Madrueño no ha podido evitar emocionarse al ver y escuchar el último mensaje que ha recibido en relación con su nuevo puesto de trabajo dentro de Mediaset España.

Hace unos días, los medios de comunicación de nuestro país se hicieron eco de una inesperada noticia. Después de ocho años formado parte del equipo de presentadores de Supervivientes, Lara Álvarez había tomado la dura decisión de no seguir dentro del formato.

Según ha explicado este grupo audiovisual, este año, la asturiana no viajará hasta Honduras, ya que quiere disfrutar de un merecido descanso antes de afrontar los nuevos proyectos que vienen en camino.

Tras salir a la luz esta información, el equipo directivo de Supervivientes tomó la decisión en confiar este importante papel a la presentadora Laura Madrueño.

De esta forma, la exconductora del espacio El Tiempo "se sumará así al equipo de presentadores de la nueva edición del reality junto a Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera e Ion Aramendi".

Ahora, Laura Madrueño se ha quedado sin palabras tras las últimas declaraciones que la asturiana ha pronunciado públicamente. En ellas, Lara ha dado todos los detalles sobre su salida de Supervivientes.

Laura Madrueño se emociona con las palabras de su compañera

Laura Madrueño ya se han enterado de todas las razones que han llevado a Lara Álvarez a no querer seguir perteneciendo a la gran familia de Supervivientes.

Según ha compartido la revista digital, Sevilla Magazine, en su cuenta oficial de Instagram, la periodista ha reaparecido en las redes sociales para aclarar, de una vez por todas, su inesperada salida del reality.

Tal y como ha informado este medio de comunicación, la predecesora de Laura Madrueño ha querido compartir con todos sus seguidores cuál es su situación actual dentro de Mediaset España.

La presentadora no ha tenido ningún problema en asegurar que acaba de firmar un contrato de larga duración con este grupo audiovisual y que, gracias a esta nueva situación laboral, pronto llegarán nuevos proyectos a su vida.

"Es cierto que este año no voy a ir a Supervivientes", ha asegurado la compañera de profesión de Laura Madrueño, visiblemente emocionada. "Han sido ocho años en ese formato al que tengo un amor y un cariño que nadie me va a quitar porque es un recuerdo que me llevo para el resto de mi vida".

Y aunque, como bien ha dicho ella, han sido "ocho de aventuras en ese país maravilloso", Lara ha asegurado que "es momento de evolución" y "de apostar por nuevos retos".

Por eso, no ha querido dejar pasar la ocasión para anunciar que "se acercan nuevos desafíos" para ella y que "empieza una nueva etapa para mí, en lo profesional y también en lo personal".

Además, y después de confirmar su salida del formato, la predecesora de Laura Madrueño le ha pedido a todos sus follower que no se crean todo lo que se publica en los medios de comunicación, ya que, hay veces que no es cierto todo lo que se cuenta.

"Quería que supierais esta noticia por mí misma porque no siempre el que calla, otorga. Cuando uno no contesta, es porque puede estar de vacaciones y luego viene con noticias muy positivas frente a lo que se ha estado publicando".

La compañera de profesión de Laura Madrueño ha dejado muy claro que "entiende y respeta" lo que ha sucedido, pero que, de vez en cuando, "es importante contrastar".

Para finalizar, Lara Álvarez no ha querido despedirse de sus seguidores de Instagram sin antes desearle toda la suerte del mundo a su sustituta, Laura Madrueño.

"Aprovecho este momento para desearle muchísima suerte a Laura Madrueño en esta nueva etapa que, seguro, va a disfrutar muchísimo".

También se ha acordado de sus tres queridos compañeros que, durante la última edición, trabajaron codo con codo junto a ella. "A mis compañeros Jorge Javier, Ion y Carlos les mando un abrazo enorme, que ya se lo daré cuando les vea".

