Laura Fa insinúa lo peor sobre los hijos de Shakira y preocupa a todos

Laura Fa es una de las grandes colaboradoras de Sálvame porque siempre trabaja con datos exclusivos y completamente contrastados. La última noticia que ha dado ha preocupado a todos, especialmente al entorno de Shakira. Fa insinúa que los hijos de la cantante están pagando las consecuencias de la polémica canción con Bizarrap y los hechos lo demuestran.

Laura Fa asegura que Shakira no ha llevado a sus hijos, Milan y Shasha, al colegio después de haber organizado la famosa fiesta. Recordemos que la artista ha invitado a sus amigas a casa para celebrar el éxito que está teniendo su último tema. Ha puesto la canción a todo volumen y muchos lo han interpretado como un ataque directo a los padres de Gerard Piqué.

Laura es la primera en defender a la de Barranquilla, pero no le ha templado el pulso a la hora de ser objetiva y justa con la situación. “Esto es información”, ha matizado después de anunciar que los pequeños se habían saltado las clases. Las insinuaciones que ha hecho han despertado la preocupación de los fans, por eso ha seguido informando.

Laura asegura que la ex de Gerard Piqué pensaba que iba a estar fuera de España cuando se estrenase esta canción. Su intención era haberse mudado ya a Miami, un lugar mucho más seguro e inaccesible para los reporteros. Sin embargo, la salud de su padre no es buena y no puede hacer un viaje largo, por eso ha retrasado la mudanza.

Fa tiene mucha formación sobre el feminismo y está plenamente capacitada para manifestarse en un tono contundente. Considera que Shakira está en su perfecto derecho de manifestarse en contra de Piqué porque ella fue la primera en ofenderse. El deportista supuestamente metía en casa a Clara Chía cuando la colombiana estaba fuera de España trabajando.

Laura Fa se ha enfrentado a sus compañeros

Laura ha tenido un problema con Kiko Matamoros porque el colaborador cree que está manipulando a la audiencia. Fa está convencida de que Piqué no tiene motivos para estar dolido y prueba de ello es que estaría atacando a su ex. Matamoros piensa todo lo contrario y cree que es Shakira la única que está lanzando golpes al aire.

El país está dividido entre los que apoyan al catalán y los que apoyan a la artista, no hay termino medio. Los periodistas que no están de acuerdo con Gerard aseguran que está teniendo un comportamiento inadecuado con sus hijos. De hecho Shakira estaría molesta porque se ha llevado a uno de ellos a hacer un directo que estaba plagado de palabras malsonantes.

Fa ha insinuado que Shasha y Milán también se han visto afectados por la tormenta mediática, prueba de ello es que han faltado al cole. Cabe la posibilidad de que la colombiana no quiera responder a ninguna pregunta incómoda delante de los niños. También quiere evitar que algún compañero les hable del tema en un tono peyorativo, en resumen: quiere protegerles.

Laura Fa formará parte de la historia

Laura vive en Cataluña y tiene muchos datos sobre Piqué, por eso en esta historia juega un papel tan importante. Ha dado muchas exclusivas, las mejores, de ahí que todo el mundo haya creído lo que ha contado sobre los hijos de la cantante.

Fa no ha buscado nunca crear espectáculo, simplemente quiere informar y callar los rumores que sean falsos. Sus informaciones cada vez son más preocupantes, pero ella es una simple transmisora. De hecho siempre que alguien tiene alguna duda acude a ella.

