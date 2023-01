Laura Fa le envía un mensaje preocupante a la novia de Gerard Piqué

Laura Fa es una de las colaboradoras de Sálvame que maneja información más precisa sobre un tema del que se está hablando mucho a nivel mundial. Nos referimos a la canción que ha sacado al mercado Shakira, acompañada del productor argentino Bizarrap, y que no deja en muy buen lugar a Gerard Piqué, la expareja de la colombiana.

Lo cierto es que Laura Fa vive en Barcelona y sabe lo que se cuece en la ciudad condal. Sobre todo, acerca de lo que ha pasado entre Shakira y Piqué durante su relación, que ha sido más tortuosa de lo que se creía en un principio.

La colaboradora de Telecinco ha informado puntualmente, tanto en las redes sociales como en el programa de La Fábrica de la Tele, de todo lo que estaba sucediendo al minuto.

Expuso las reacciones que se han dado después de que Shakira hiciese estallarlo todo tras lanzar un tema que ha dolido mucho a la familia de Gerard Piqué.

Laura Fa lanza un tuit que alarma a Clara Chía

Eso sí, parece que al propio Piqué le va la marcha. Y todo después de desvelar hace apenas un par de días que llegaba a un acuerdo con Casio para patrocinar la Kings League, su propia liga organizada junto a Ibai Llanos.

GTRES

Además, este domingo llegaba a las instalaciones en un Twingo, respondiendo así a los zascas más comentados de la canción que salía a la luz el jueves 12 de enero.

Laura Fa, que siempre se ha erigido como una integrante más del 'Team Shakira', conoce muy bien a Gerard Piqué. Aunque Piqué es feliz con su novia Clara, a ella le nace de dentro mandarle un consejo en estos días tan convulsos en los que ha sido tan señalada por la colombiana.

Clara Chía ha guardado silencio como ha hecho desde que empezó su relación con el catalán y no tiene pensado hablar, al menos por el momento.

Laura Fa es consciente de que la joven debe salir de ahí

Eso sí, la joven ha recibido el consejo de Laura Fa, y conociendo de primera mano al jugador, le recomienda que huya lejos de él. Porque su relación no va a ningún lado y viendo las últimas reacciones de este, no le augura un gran futuro.

Europa Press

Así las cosas, Laura Fa reaccionaba de esta forma y le mandaba un mensaje claro y conciso a la pareja de Gerard Piqué. Lo hacía con una frase demoledora en su cuenta de Twitter.

"Clara, empieza a correr y no pares", decía tajante la colaboradora de Sálvame este domingo 15 de enero. Este tuit ha recibido más de 1.000 'me gustas' y cerca de 130 comentarios. Lo cierto es que este ha recibido algún tipo de crítica de usuarios que no han entendido el significado del mensaje de Laura Fa.

"Si lo que digo es que se vaya para protegerla"

Este ha cargado contra ella asegurando que iba "a por la más débil del triángulo". Pero Fa ha respondido de forma franca y le ha afeado esta respuesta que le ha llegado en las últimas horas.

"¿Tú que no entiendes? Si lo que digo es que se vaya para protegerla. Venga, a tocar los cojones a otro sitio, que de machirulos voy servida", sentenciaba a Laura Fa en una respuesta que ha obtenido una gran aceptación por lo contundente de la misma.

Veremos si Clara se piensa qué hacer con su relación. Y si le promete amor eterno a un hombre que lo ha dado todo por ella y que dejó su vida para comenzar una nueva junto a la catalana.

