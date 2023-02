Laura Fa difunde un rumor sobre la periodista más querida de Telecinco

Laura Fa si por algo se caracteriza es porque es muy directa y dice lo que piensa. Y esto le ha granjeado numerosos problemas, como las críticas que ha recibido por su comentario sobre Dani Alves. Problemas a los que ahora se suma uno más con un rostro muy conocido y querido de Telecinco.

En concreto, ha cuestionado a Lydia Lozano tras las declaraciones que ha hecho un pódcast. Básicamente, ha difundido que bajo su punto de vista la canaria es machista, lo que ha provocado el enfado de esta. Tanto es así que han protagonizado un tenso encontronazo en pleno directo de Sálvame.

Laura Fa cuestiona a su compañera

La colaboradora de Sálvame ha tenido más de un choque con varios de sus compañeros de plató. Y el último lo ha tenido con Lydia. Todo por las declaraciones que esta ha realizado en el pódcast The Xur Show.

Laura lo que le ha reprochado es que dijera: “Yo no soy ni machista ni feminista”. Ante este comentario de Lozano, equivocado en cuanto a que feminismo no es lo contrario a machismo, Fa le ha dicho: “¿Quieres que te lo cuente otra vez?”.

Ante este comentario, la señalada ha dicho: “Yo lo que quiero decir es que en mi vida quiero gente normal. No quiero a gente que me esté todo el rato diciendo lo que se puede decir y lo que no. No pasa nada en mi matrimonio, es normal, ni soy machista ni clasista”.

La periodista catalana le ha preguntado: “¿Entonces no eres feminista?”. Y la respuesta que ha obtenido de Lydia ha sido: “¿Yo? Es que me ofendes. Me pones negra”.

Laura ha respondido: “No es el momento, pero si quieres, un día hablamos. Y yo te lo cuento para que lo entiendas”.

Laura Fa, perpleja ante la reacción

La colaboradora de Sálvame ha visto que sus palabras han molestado muchísimo a Lozano. Por lo que María Patiño ha decidido intervenir para calmarla y para explicarle el ‘problema’ de sus palabras. Le ha manifestado: “Yo no estoy aquí para adoctrinar ni corregir nada, pero la fase más absurda que podemos decir es que no soy ni feminista ni machista”.

“Es una equivocación esa frase, es un error, porque no es lo mismo. Ser feminista es luchar por los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y todos somos feministas porque queremos la igualdad”.

Laura ha visto a Lydia afirmar: “Es que no hay que decir las cosas, hay que actuar”. A lo que Patiño le ha respondido vehementemente: “Pues actuar hija es decir públicamente soy feminista sin ningún tipo de problema”.

Fa ha sido testigo de que las cosas han ido a más y, al final, sus dos compañeras se han enzarzado también en una discusión. Así, María le ha espetado a Lozano: “En la vida, si eres machista lo dices, pero la otra opción es solo una y es feminismo. Y tú lo eres porque lo haces y lo ejerces”.

Ante los reproches de sus compañeras, la canaria ha acabado diciendo: “Vale, soy feminista, pero no soy machista. Porque a mí Laura Fa me tachó de machista y cada vez que me habla recuerdo cuando me dijo eso. Ella no me conoce de nada, no sabe mi mundo ni en lo que he trabajado”.

“Entonces, una señora que se pone a largar de otra tendría que decir el porqué yo soy machista. Y me digan eso me molesta mogollón. Que deje de llamarme así”, zanjaba.