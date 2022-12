Laura Fa desvela por error el nombre del famoso que podría haber sido desleal

Laura Fa se ha convertido en la protagonista indiscutible de Sálvame porque ha desvelado un dato que debía permanecer en secreto. El colaborador José Antonio Avilés asegura que ha descubierto una supuesta deslealtad y cuenta con un testimonio fundamental. El programa ha decidido darle voz al tema, pero ahora tiene dudas porque cabe la posibilidad de que todo sea mentira.

Laura Fa se ha puesto nerviosa y ha desvelado por error el nombre del famoso que supuestamente podría haber sido desleal. Eso es lo que dice José Antonio, pero Sálvame no quiere anunciar más datos porque está teniendo muchas dudas. Jorge Javier Vázquez se ha quedado sin palabras cuando ha escuchado a Fa dar la identidad del supuesto famoso en cuestión.

| Telecinco

“Laura se ha ido a buscar agua y ahora tiene que ir a dirección, que quieren hablar con ella. Alberto el director y ahora ha cogido hasta color”, ha explicado Jorge Javier Vázquez. Gema López, una de las grandes periodistas del programa, piensa que Avilés se ha equivocado y que la historia no es cierta.

“Con un testimonio solo no vale José Antonio y tú lo sabes, tú este tema lo has intentado vender en otro programa”, ha comentado. Mientras tanto Fa estaba hablando con la dirección, pues es importante que nadie conozca todos los datos hasta que esté confirmado.

Laura ha cometido un gran fallo, ha mencionado a Fran y las redes enseguida han puesto apellidos. Está claro que en Sálvame están hablando de Fran Rivera, pero el está empezando a dudar de la información.

“El programa iba a emitir los dos primeros minutos de la entrevista, pero hemos tenido que parar porque hay muchas dudas. Tampoco quiero que se piensen que estamos mareando al personal, José Antonio Avilés está convencido de que es verdad. Dice que hay más personas que conocen esta historia”, comenta una redactora.

Laura Fa no sabe dónde esconderse

Laura es una gran profesional y maneja buena información, por eso sabe que no es la primera vez que nace una noticia parecida. Hace años también se especuló con una posible y supuesta deslealtad del torero, pero la historia quedó en nada. En Sálvame creen que la nueva mujer que asegura haber mantenido relaciones con Fran está mintiendo

“Posiblemente este testimonio es producto de un chantaje y una venganza, pero también de un interés por sacar dinero. Estamos hablando de una persona que le gusta estar cerca del famoseo y que quiere volver a la tele porque se ha separado. La entrevista la tenemos que poner en cuarentena, pero si esta persona nos trae pruebas contundentes emitimos la entrevista”, explica Jorge Javier.

Fa ha cometido un error mayúsculo, ahora Sálvame se juega una demanda bastante importante. Por eso han aclarado que ellos ahora están empezando a dudar de la noticia.

“El programa tiene dudas en lo que esta chica ha contado, entonces le pide más pruebas y ahí es cuando surgen más dudas. Este tema nos lo ofrecieron hace siete meses”, comenta el presentador.

Laura Fa se ha quedado en silencio

Laura no ha vuelto a hablar para no cometer más errores, bastante ha hecho con mencionar a Fran. Su amiga Belén Esteban ha salido en su defensa porque se ha dado cuenta de que necesitaba ayuda urgente.

“A mí no me extrañaría nada que esto hubiera sucedido, a ella la conozco del trabajo y a él porque conozco a su entorno. Ella no es consciente de lo que está haciendo, es una traición o una mentira para conseguir ir a un concurso. Pero yo estoy casada y la otra persona está casada y ella lo ha contado en el momento que no tiene marido”.

Belén estaba haciendo referencia a Eugenia Martínez de Irujo, son muy amigas y podría tener información. Sin embargo, en Sálvame insisten que la presunta posible amante podría estar mintiendo. “Hay pruebas manipuladas y la mujer del famoso ha visto que hay pruebas manipuladas”.

