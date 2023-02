Lara Álvarez confiesa por qué ha congelado sus óvulos: 'Esa presión'

Lara Álvarez lleva semanas alejada de la televisión y va a seguir así durante un tiempo, tras haber rechazado volver a trabajar en Supervivientes. Este año no viajará a Honduras para ser la presentadora del reality desde allí, su lugar lo ocupará Laura Madrueño. Y precisamente para no perder el contacto con sus seguidores ha hecho un directo muy interesante con ellos a través de redes.

En esta 'conversación', en la que ha respondido a preguntas profesionales y personales de sus fans, Lara se ha sincerado como nunca. Tanto es así que ha hablado de la maternidad y ha acabado reconociendo que congeló sus gametos. Es más, ha explicado el porqué lo hizo hace unos años.

Lara Álvarez, sincera sobre la maternidad y del amor

Lara Álvarez es bastante activa en redes, aunque no hace directos constantemente como otros rostros conocidos. Pero ahora ha querido hacer una charla con sus seguidores, en la que se ha atrevido a responder a todas las cuestiones de quienes la siguen en Instagram. Y esto ha hecho que se abra como nunca y hable incluso a fondo de su vida personal.

La pregunta que más 'juego' ha dado ha sido la de si querer ser madre. Su respuesta ha sido esta: “Estoy más cerca del sí que del no, me gustan mucho los niños. Pero tampoco me lo planteo como una necesidad urgente”.

Aquí ha sido cuando Lara Álvarez ha hecho una confesión inesperada: “Una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida ha sido congelar óvulos".

Ha asegurado que considera que es una de las mejores opciones si no tienes claro si quieres ser madre o no, o en qué momento.

“Por lo menos, de esta manera, la oportunidad está ahí sin la sensación de prisa porque se acabe el tiempo. Para mí es una de las satisfacciones más grandes que me ha dado la vida. Si de verdad tenéis alguna duda no os limitéis ni os cerréis a hacerlo”.

Lara Álvarez tampoco ha dudado en responder a preguntas sobre el amor. Al respecto, ha confesado que ahora está soltera: “En este punto de mi vida estoy muy a gusto, muy tranquila. He aprendido a disfrutar de la soledad”.

“En mi ideal de vida sí que estaría el compartir esta experiencia de vivir con alguien, con quien hacer equipo". Sin embargo Lara asegura que para enamorarse necesita que aparezca una persona que tenga metas en la vida y sienta orgullo de lo queha hecho hasta ahora.

Además, Lara Álvarez ha subrayado que esa persona que le gustaría tener a su lado “aún no ha aparecido, pero no renuncio a que aparezca. Para poder construir primero cada persona tiene que mirar por sí misma y aprender a ver qué necesita y qué quiere. Y a partir de ahí compartirlo”.

Lara Álvarez ha aclarado dudas sobre su trabajo

Lara Álvarez, como es lógico, también ha sido preguntada por su marcha del citado reality. Y también ha sido muy clara: “Creo firmemente en la evolución, trabajo por la evolución y hay ciclos en la vida que una vez se completan hay que seguir adelante. Hay que seguir haciendo nuevos proyectos, nuevas expectativas e ilusiones”.

“En el programa llevo ya ocho años y cuando uno siente que tiene que hacer cosas nuevas, eso ya no puede parar. Es para mí un momento ilusionante, de cambios, aunque lo voy a echar mucho de menos porque ha marcado mi carrera profesional, fue mi lanzamiento al prime time. Es un formato espectacular en todos los sentidos y también me ha enseñado mucho a nivel personal”.