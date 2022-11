Kiko Rivera sufre otro varapalo familiar tras la muerte de Bernardo Pantoja

Kiko Rivera, tras el ictus que sufrió recientemente, ha sumado un nuevo revés. Y es que ha fallecido su tío Bernardo Pantoja. Esta muerte le ha causado un enorme dolor, pero por si fuera poco, a consecuencia de la misma ha recibido los reproches de su hermana.

Isa Pantoja le ha echado en cara que no acudiera al hospital a ver al padre de su prima Anabel sabiendo lo mal que estaba.

Kiko Rivera, cuestionado por Isa Pantoja

El marido de Irene Rosales ha dicho a través de Rafa Mora que se había enterado del grave estado de Bernardo por la prensa. Lo hizo poco antes de que el hermano de su madre perdiera la vida a los 69 años. Y esta pérdida le ha supuesto un gran pesar a Kiko, que se ha despedido de aquel por redes y también en el tanatorio, al que ha acudido con semblante serio.

En las horas previas a que el DJ acudiera al citado tanatorio, se le preguntó a Isa sobre la postura de él. Y lo cierto es que ella, con la que no tiene relación desde hace tiempo, fue más crítica que nunca. Exactamente al ser informada de que había dedicado a su tío una publicación en redes, dijo: “Es que me da igual, prefiero no decir nada por la situación”.

| La Noticia Digital

Al ser preguntada por el comportamiento de su hermano ante lo ocurrido ha sido muy clara. Afirmó: “En un principio, cuando falleció mi abuela, él fue para apoyar a mi madre”.

“Pero había tenido tiempo de ir antes porque mi abuela llevaba tiempo mal y Bernardo igual. Él llevaba tiempo ingresado, no ha sido una sorpresa esto, lo sabemos todos. Yo sabía desde hace dos días que no había solución y él se enteró ayer”.

A esto añadió: “Supongo que irá al tanatorio, digo yo, independientemente de que esté mi madre, mi tío o quien sea, porque es lo normal. Lo que pasa es que como para él lo normal no es lo normal para nosotros, pues no sé cómo actuará. Yo iría y creo que él tendrá que ir”.

“Ya me parece raro que no fuera durante todo el día de ayer y hoy. Pero, bueno, a lo mejor él dice es que se va a encontrar a mi madre y se altera otra vez”. Una frase esta con la que ha recordado que Kiko, cuando sufrió el ictus, no quiso ver ni a la tonadillera ni a ella porque decía que necesitaba estar tranquilo.

Kiko Rivera ha visto salir a la luz detalles de la situación familiar

El exconcursante de GH Dúo vio que Isa dio más datos de lo que ha ocurrido en los últimos días en torno a Bernardo. Así, relató: “Todos éramos conscientes de que llevaba varios meses mal y han sido varias las veces que Anabel ha ido a verle. Y este miércoles es cuando me entero que ella va de Madrid a Sevilla porque le comunican la gravedad de su padre”.

“Entonces, es cuando me avisa de que la cosa no está bien. Hace una hora he llamado a mi prima y a mi madre, pero no me cogen el teléfono. Entonces he hablado con la madre de Anabel, porque ahora están mal”.

De igual modo, volvió a arremeter contra Kiko: “A mí la noticia me ha pillado llegando a Madrid y no he podido ir, pero iré a apoyar a mi prima lógicamente. Pero mi hermano ha podido acercarse al hospital, porque Bernardo llevaba tres meses ingresado”.

Para concluir, desmintió las informaciones que indicaban que se había echado a Junco, la mujer del fallecido, de la habitación de este antes del trágico final. Lo hizo afirmando: “Cuando una persona está mal en el hospital, le quedan pocas horas y se está despidiendo, dudo mucho de que Anabel o mi madre hayan prohibido la entrada a alguien. Ni a Junco ni a nadie de su entorno”.