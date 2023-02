Kiko Rivera rompe su silencio y reconoce que se ha saltado las normas

Kiko Rivera sufrió un ictus el pasado mes de octubre. Una situación que le ha llevado a llevar una vida más tranquila e incluso a cambiar ciertos hábitos, como así lo ha reconocido en el programa La Resistencia. En dicho espacio ha revelado lo que ahora tiene prohibido, pero después ha sido pillado saltándose las normas que sus médicos le han impuesto.

Por este motivo, ante el aluvión de críticas que ha recibido tras ser 'cazado' en semejante situación, ha decidido romper su silencio. Lo ha hecho para admitir que ha metido la pata, pero que tampoco hay que atacarle de esa manera.

Kiko Rivera, pillado tras reconocer cómo es su vida

Kiko Rivera nos ha sorprendido estos días contando en El Show de Bertín que desea volver a abrazar a su madre. Aunque también nos ha dejado boquiabiertos al contar en el programa La Resistencia cómo vivió el ictus que sufrió el pasado octubre. Ha explicado que se quedó dormido en el sofá y al despertarse sintió la parte izquierda del cuerpo paralizada, pero pensó que era debido a una mala postura.

Sin embargo, un amigo, al verle la boca torcida, le dijo que fuera al médico y lo hizo. El doctor, tras reconocerle, le afirmó que “tenía faringitis y me mandó para casa”. Pero su cuñada, que es enfermera, le dijo que volviera al hospital, donde le hicieron las pruebas pertinentes y dictaminaron que había sufrido un ictus.

Kiko ha sido preguntado por David Broncano, el presentador de La Resistencia, si los médicos le han dicho lo que no tiene que volver a hacer. Y su respuesta ha sido: “Sí, no fumar, no beber, no drogarme. Una vida un poco aburrida, pero bueno”.

Asimismo, Rivera ha confesado que debe cuidar mucho su alimentación. Debe apostar por una dieta sana, completa y equilibrada donde tiene que reducir al máximo, por ejemplo, las grasas.

No obstante, después de desvelar que es un hombre nuevo, que se cuida y que ha dejado los malos hábitos, Kiko ha sido pillado. En concreto, la prensa ha tomado imágenes de él, tras la citada entrevista, comiéndose una hamburguesa e incluso fumando.

Kiko Rivera decide hablar ante lo sucedido

El hijo de Isabel Pantoja tras ser 'pillado' saltándose las normas que sus médicos le han dado y ante el revuelo generado ha decidido hablar. Lo ha hecho a través de las stories de su Instagram. Exactamente, ha colgado una imagen de sí mismo en el citado programa de Broncano junto a las de un hombre en el centro de un sinfín de manos.

Dicha instantánea la ha acompañado del siguiente texto: “Culpable. Ayer me comí una hamburguesa y me fumé un cigarro. No me lapidéis por ello”.

De esta manera, irónicamente ha venido a decir que no hay que llevar las cosas al extremo y montar este revuelo por su gesto. Pero lo cierto es que las críticas le siguen llegando y de forma contundente.

Así, pueden leerse en redes comentarios como “Se nota que se ha cuidado, mira lo gordo que sigue” y “¿Desde cuándo Kiko Rivera es sincero?”.

En esta misma línea están también: “Sigue siendo el mismo sinvergüenza de siempre. Miente por dinero y siempre le acaban pillando” y “Ya sabemos que 'descerebrado' es el segundo nombre de Kiko. Imágenes de él fumando después de lo que le pasó”.

A los que se unen: “¿Este era el que la vida le había dado una segunda oportunidad y ahora tocaba cuidarse? Sí, fumando y comiendo hamburguesas. Luego dirá que si le pasa algo es por su madre. Vaya personaje”.