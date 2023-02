Kiko Rivera y las pruebas que demuestran que no lleva una vida sana

Kiko Rivera hizo ver a toda su gente que iba a cambiar sus rutinas diarias después de aquel sobresalto que le dio la vida el 21 de octubre de 2022. Aquel día sufrió un ictus que le tuvo ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla durante tres días.

Kiko Rivera parece haber despreciado los consejos de los médicos, que fueron muy tajantes con él. Y es que le dejaron claro que tenía que echar a un lado esa vida cargada de excesos, que no le venía nada bien a su organismo. Y aún menos después de sufrir un ictus que dejó a toda su familia consternada.

Así las cosas, Kiko Rivera ha sido pillado en una actitud nada favorable para su bienestar. Y es que, a pesar de lo que nos ha vendido desde que le ocurrió aquel problema de salud, nada más lejos de la realidad. Nadie puede creerle ya sobre lo que afirmaba que es un hombre nuevo y que ha cambiado sus hábitos de forma contundente.

Kiko Rivera engaña a todos tras desvelarse la cruda realidad

Kiko Rivera se encontraba ayer en Madrid después de ser invitado por David Broncano a La Resistencia. El DJ ofrecía una entrevista en la que parecía que Kiko había cambiado de verdad de actitud ante la vida.

Y así de tajante lo confesaba delante del presentador de Movistar +. "No hay mal que por bien no venga", decía nada más empezar la entrevista.

| YouTube

"Me he quitado unos kilos, he decidido tomarme la vida de forma más tranquila, no fumo. No bebo, no me drogo", deslizaba en el conocido teatro donde se graba cada tarde La Resistencia.

El caso es que unos minutos después de abandonar la citada entrevista, a última hora de la tarde, Kiko Rivera ha sido pillado in fraganti. Ha sido grabado por unas cámaras que han destapado su gran mentira.

La gran 'pillada' a Kiko Rivera que deja a todos incrédulos

Han sido los compañeros de Europa Press los que han echado por tierra unas declaraciones que había hecho minutos antes con David Broncano. Con todo, este ha sido pillado comiéndose una hamburguesa de gran tamaño y fumando un cigarrillo. Todo ello deja patente que el hijo de Isabel Pantoja no ha escarmentado todavía.

| Instagram

Tras presumir de que se había dado cuenta de lo importante que es la salud, junto a su representante y varios amigos, se le ha visto mostrar su peor cara. Y lo que es peor, ha engañado a sus seguidores que pensaban que Kiko, de verdad, se había dado cuenta del problema que tenía.

Kiko Rivera, pillado comiendo una hamburguesa y fumando

Lo cierto es que abusar de las grasas que contiene una hamburguesa y fumar de nuevo, es algo que tenía terminantemente prohibido. Algo que va a suponer un gran varapalo para los que más le quieren y especialmente para Irene Rosales.

| La Noticia Digital

A su mujer, que parecía haber reconducido al bueno de Kiko, ya le ha quedado claro que no lo ha conseguido. Y seguro que se lleva una gran bronca cuando vuelva a su casa de Castilleja de la Cuesta.

Veremos si Kiko ofrece algún tipo de explicación tras salir a la luz estas controvertidas imágenes que vuelven a dejar en muy mal lugar al primo de Anabel.

Otro paso en falso del DJ, que ha decidido vender humo sobre su nuevo estilo de vida. O eso es lo que parece tras la pillada de este martes en el centro de Madrid.

