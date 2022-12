Kiko Rivera, descolocado: ella se siente 'afortunada' tras el divorcio

Kiko Rivera se ha quedado sin palabras al descubrir que una de las mujeres más importantes de su vida se siente "muy afortunada" tras salir a la luz su inesperado divorcio.

En el año 2011, el marido de Irene Rosales aceptó el reto más duro de su vida. Y es que el equipo de Supervivientes considero que el DJ podría ser un buen fichaje para su edición de aquel año.

A pesar de que finalmente tuvo que abandonar, entre otras cosas, por sus problemas de gota, Kiko Rivera tuvo la suerte de conocer a Jessica Bueno, una de las mujeres que más ha marcado su vida.

| Europa Press

Fruto de esta relación, tan solo un año después de conocer a la modelo, el artista dio la bienvenida a su primer hijo, Francisco Rivera Bueno.

Y, aunque todo apuntaba a que Kiko Rivera por fin había conseguido la estabilidad que tanto deseaba, en el año 2013 los medios de comunicación de nuestro país anunciaron su ruptura.

Tras hacerse pública la noticia, fue el hijo de la Pantoja el que acudió a sus redes sociales para confirmar dicha información. "No estamos juntos. Es una pena, pero así han venido las cosas. Espero que lo entendáis y que los medios nos respeten", escribió en su cuenta de Twitter.

Afortunadamente, ambos consiguieron rehacer sus vidas por separado. Mientras que la Miss España comenzó una nueva relación sentimental con el exjugador de futbol, Jota Peleteiro, poco después de su separación, no fue hasta el 2016 cuando Kiko Rivera se dio el 'sí, quiero' con Irene Rosales.

A día de hoy, el DJ está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Y, aunque todavía sigue recuperándose de su ictus, lo cierto es que su matrimonio está en un muy buen punto. Aunque no se puede decir lo mismo de Jessica Bueno.

| Instagram @jessica_bueno

Y es que, hace apenas unos días, la prensa social de nuestro país se hizo eco de una inesperada noticia: la modelo y el deportista han anunciado su separación, tras 7 años de matrimonio y dos hijos en común.

Ahora, Kiko Rivera se ha quedado totalmente descolocado con el último mensaje que la madre de su primer hijo ha compartido en las redes sociales.

Kiko Rivera no entiende el mensaje de su ex

Kiko Rivera se ha quedado de piedra al ver el último mensaje que ha compartido Jessica Bueno en su cuenta de Instagram. Tras hacerse público su divorcio con Jota Peleteiro, la modelo ha publicado en las historias de esta red social un comunicado.

Pero lo que menos esperaba el artista era el positivismo con el que su expareja se ha pronunciado al respecto. Y es que, en vez de hablar de su ruptura, la Miss ha decidido agradecer todo el apoyo que ha recibido en este momento tan complicado.

"Tantas mujeres abrazándome en la distancia y que me reconfortan tanto. Tantas mujeres impulsándome hacia delante. Me siento afortunada por cada uno de los mensajes que he recibido. Gracias de corazón".

| Instagram @jessica_bueno

Por su parte, Jota Peleteiro ha decidido borrar todas las fotos que tenía junto a la modelo en su cuenta de Instagram. Este sencillo gesto tan solo ha confirmado lo que ya era un secreto a voces.

Además, también ha utilizado sus redes sociales para contar que, "tras un período de reflexión", "dos meses de separación física" y "con el fin de evitar malos entendidos", tanto él como la ex de Kiko Rivera han tomado la dura decisión de "formalizar su divorcio de forma amistosa".

"Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación, siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Solicitamos que nuestra intimidad sea respetada en este momento tan sensible".