Kiko Rivera comunica una noticia bastante complicada para los suyos

Kiko Rivera no gana para disgustos. Si 2022 lo acabó de la peor manera tras sufrir un ictus, ahora ha vuelto a tener que ser ingresado en un hospital. No escarmienta el hermano de Isa Pantoja y su cumpleaños se ha visto ensombrecido por lo que sucedía la madrugada del pasado jueves.

En este caso, la impactante noticia que ha desvelado Kiko Rivera en sus redes sociales no era otra que había sufrido en plena noche un cólico nefrítico. Un problema de salud por el que se ha visto obligado a acudir al hospital para que la cosa no fuese a mayores.

Un cólico nefrítico, cólico de riñón o cólico renal, es una obstrucción de las vías urinarias causada por cálculos o piedras. Estas provocan un dolor agudo en el costado, la cintura o en un lateral de la tripa. Es muy doloroso y es habitual que les suceda a los atrevidos que se embarcan en un reality como Supervivientes.

Kiko Rivera comunica la peor noticia en el día de su cumpleaños

Lo cierto es que Kiko ha confesado que el dolor que ha padecido fue de órdago y, hasta unas horas más tarde, no hemos sabido de su problema. Cuando llegaba a la cifra de 39 años, este ha publicado uno de sus stories en el que alarmaba a todos sus seguidores.

Lo hacía con un preocupante mensaje y especialmente una fotografía en la que aparecía con una vía puesta en su brazo derecho.

| Instagram @riverakiko

Sobre las 10:00, Kiko Rivera daba la peor noticia. En su cumpleaños, se puso de manifiesto que su salud sigue maltrecha y ha vuelto a rememorar aquel ingreso en el hospital que tanto revuelo provocó hace solo unos meses.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Kiko vuelve a verse obligado a acudir al hospital

Kiko Rivera no deja de ser protagonista, y casi siempre para mal, de diferentes novedades en su vida que tienen que ver con su salud. Y es que la realidad es que no se está cuidando nada bien el hijo de Isabel Pantoja.

| GTRES

A pesar de los esfuerzos de su mujer para que se tome en serio lo que le sucedió hace meses, nada ha cambiado. Y es que parece que Kiko no está por la labor de cambiar.

Ahora, el Dj ha sufrido otro percance que él mismo explicaba aquella mañana a través de sus stories de Instagram.

“No se lo deseo ni al peor de mis enemigos”

“He pasado una noche de perros, he ido de madrugada al hospital y ahora me duele menos, pero vaya entradita a los 39. No sé si os ha pasado alguna vez, pero no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Espero mejorar, soplar las velas y tomar un cachito de tarta”, sostenía el hijo de Isabel Pantoja.

| Instagram

Tal y como se encontraba tal día, no era muy recomendable darle un bocado a esa tarta, aunque él mismo sabe que es difícil no caer en la tentación.

Más allá de este nuevo revés en la salud de Kiko Rivera, han sido muchos los amigos y familiares que han felicitado al Dj por su 39 cumpleaños. Por ejemplo, Rafa Mora, Luis Rollán o su mujer, Irene Rosales, que incluso le ha dedicado un cariñoso post.

“Feliz cumpleaños, mi vida, que estos 39 años vengan cargado de cosas bonitas, de energía de la buena y Salud. Que sigamos sumando momentos y disfrutando de la vida, de nosotros, quiero estar a tu verita hoy y siempre. Te amo con locura”, rezaba el post de la mujer de Kiko.