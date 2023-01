Kiko Matamoros pone nombre a lo que está pasando con Clara Chía

Kiko Matamoros trata con vehemencia los temas del corazón que cada tarde se ponen sobre la mesa de Sálvame. Y de esta manera es como ha abordado el ataque que Shakira ha lanzado con una canción a su ex, Gerard Piqué, y a la actual pareja de él, Clara Chía. El colaborador no ha dudado en sacar la cara por esta joven.

Lo ha hecho al conocer las burlas que la chica del culé está recibiendo por culpa del citado single. Es más, no ha tenido repartos en decir alto y claro que lo que está sufriendo la chica se llama bullying.

Kiko Matamoros defiende a Clara Chía

El exmarido de Makoke ha visto que esta semana en el espacio Mamarazzis se ha desvelado todo lo que está pasando la novia de Piqué. Al parecer, “todo el mundo la reconoce y le cantan la canción”. Canción en la que la colombina le dedica frases como “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”.

Ante esta información, Kiko no ha dudado en tomar la palabra en Sálvame para apoyar a Clara. Y para denunciar públicamente lo que está pasando la chica. Lo ha hecho diciendo: “Se habla de que se ríen de esta mujer por la calle, la desprecian, le cantan la canción”.

“Y aquí y en otros platós se ha justificado que este clarísimo bullying se puede permitir porque estamos hablando de una obra artística”.

Incluso Matamoros ha resaltado con vehemencia: “No entiendo esta condescendencia con este bullying. Además, la canción va directamente contra Chía. Supongo que los mismos que lo están defendiendo son los mismos que luego se rasgan las vestiduras por el comportamiento de la gente a uno por el hecho de ser famoso”.

Kiko Matamoros se enfrenta a una compañera

El prometido de Marta López Álamo ha visto que su postura no ha sido compartida por alguno de sus compañeros. Buena muestra de esto es que ha tenido por ella un choque con Lydia Lozano en pleno directamente de Sálvame. Ha sucedido cuando esta ha dicho: “¿Pero qué dices de bullying?”.

A lo que él le ha preguntado: “¿Te puedo insultar en público porque soy poeta y puedo componer unos versos?”. Aunque no ha convencido a la canaria, que considera que Clara no está sufriendo acoso por parte de la ex de su novio.

Sin embargo, Kiko ha vuelto a reiterar su posición afirmando: “Le dice que es tonta porque canta: 'menos gimnasio y más entrenar el cerebro'”. A lo que tirando de ironía ha añadido: “Te lo dice como una poesía, entonces no insulta, es una obra artística”.

Matamoros seguro que es consciente de que su opinión ha generado revuelo en redes sociales. En concreto, son muchos los espectadores que se han posicionado en contra él o que cuestionan su coherencia en argumentos.

Ejemplos son comentarios como “Kiko defiende a Clara Chía, porque dice que Shakira la ha llamado tonta y mala, él le dice a Lydia que tiene una pedrada. Eso sin olvidar cuando llamaba a Rocío no solo mala madre sino también mala persona. Manda huevos”.

En esta misma línea encontramos: “El rey del bullying dando lecciones sobre el supuesto acoso a Clara. Los tiene cuadrados” y “A mí me importa poco que la joven esté afectada. Afectada estaba la cantante, que le han puesto los cuernos en su casa y en su cama durante un año y comiéndose su comida”.

Sin olvidar otros mensajes como “Kiko recuerda ahora que la chica es mujer y la madre de Piqué también. Yo te quiero recordar que Makoke también es mujer y bien que la pones a parir. Feminismo selectivo”.

