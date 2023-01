Kiko Matamoros cree que una colaboradora de 'Sálvame' está embarazada

Kiko Matamoros es uno de los colaboradores más importantes de Telecinco porque siempre está a la altura de las circunstancias. Recientemente ha dado un paso adelante para decir lo que piensa sobre una de sus compañeras, no le ha temblado el pulso. Estamos hablando de Belén Esteban, quien ha reconocido que lleva un tiempo ocultando una noticia importante.

Kiko Matamoros ha comprobado que la princesa del pueblo estaba incómoda, ha asegurado que su familia no conocía la información. Terelu Campos, presentadora de Sálvame, le ha advertido de que el programa había descubierto la verdad. “Si es lo que yo creo hay parte de mi familia que no lo sabe”, ha explicado Belén bastante preocupada.

Kiko, al escuchar las palabras de la tertuliana, ha dado un golpe en la mesa y ha dicho lo que piensa: “Esto huele a biberón”. El colaborador cree que la ex de Jesulín de Ubrique está embarazada y que no quiere contarlo porque es demasiado pronto. Ella ha reconocido que está escondiendo algo que no le gustaría que fuera público porque piensa que no es el momento.

Kiko respeta a la colaboradora, pero antes que nada debe ser un buen profesional y decir lo que está pensando. Por un momento ha creído que Belén estaba esperando un niño, pero ella le ha prometido que “eso no es”. Admite que se está guardando una noticia, pero promete que no tiene nada que ver con una futura maternidad.

| Telecinco

Matamoros de momento ha confiado en las palabras de su amiga, aunque eso no quiere decir que no vaya a hacer sus investigaciones. Tiene muy buenos contactos y no sería de extrañar que se pusiera a trabajar para ver su Esteban está siendo completamente sincera. Ella ha prometido que contará lo que tiene que contar cuando se sienta preparada y cuando encuentre el momento.

Kiko Matamoros sospecha lo peor

Kiko conoce perfectamente cómo funciona el negocio del corazón y sabe que cualquier noticia de su compañera vale mucho dinero. Lleva más de 20 años siendo una estrella de la prensa y sus declaraciones siempre son bastante jugosas. En Sálvame han planteado la posibilidad de que esté esperando un niño que anunciará en la portada de alguna revista.

| GTRES

Matamoros ha sido el primero en creer que Belén estaba en estado, pero después ha empezado a sospechar. Cabe la posibilidad de que esa no sea la información que está escondiendo, hay otro asunto que también sería muy jugoso. La princesa del pueblo quiere volver a casarse con Miguel Marcos y es posible que ya tengan una fecha elegida.

El colaborador es un experto en ocultar datos porque él también vende muchas exclusivas, por eso sabe guardar secretos. De momento no volverá a pronunciarse, pero si descubre algo interesante y consigue pruebas no le quedará más remedio que contarlo. El secreto de la ex de Jesulín no durará demasiado, de hecho en Telecinco ya saben qué está pasando.

Kiko Matamoros también quiere ser padre

Kiko ha reconocido que quiere volver a tener un niño, está vez con Marta López Álamo, con la que se casará próximamente. Según ha contado Alejandra Rubio, la boda será en un emblemático hotel situado en Madrid. No escatimará en detalles porque sabe que a la tercera va la vencida, ya se ha casado dos veces y esta es la buena.

Matamoros es un hombre completamente nuevo desde que conoce a Marta, por eso ha respetado la voluntad de Belén. Sigue creyendo que su embarazo es una posibilidad, pero prefiere ser prudente. Hasta que no tenga las pruebas no volverá a pronunciarse.

