Kiko Matamoros confirma una noticia sobre su salud que causa impacto

Kiko Matamoros dio un susto de muerte a su pareja, Marta López Álamo, después de sentirse indispuesto en pleno directo. Sucedió nada más comenzar un nuevo programa de Sálvame en el que iba a ser protagonista por una información de calado sobre la modelo.

El caso es que al inicio del espacio presentado este lunes por Terelu Campos y Adela González, el programa cebó una información sobre Kiko y su pareja. Una bomba que ningún miembro del elenco de colaboradores y presentadores conocían en ese momento.

Sin duda, este fue un gran sobresalto para Kiko, que vio cómo se resentía su salud. Se encontró mal durante la primera publicidad del programa. Y decidió abandonar el plató debido a una subida de tensión.

Kiko Matamoros sufre un problema de salud en pleno directo

Aunque en otras ocasiones a Kiko no le suele importar lo que vayan a contar de su persona o acerca de Marta López Álamo, esta vez todo ha cambiado. Y la audiencia de Sálvame se quedó muy preocupada por una ausencia que no era habitual en él.

Terelu Campos ha ido informando a los espectadores de cómo se encontraba Kiko Matamoros, que ha recibido asistencia de los servicios médicos de Mediaset durante un buen rato. Y después de hablar con los directores, estos le han pedido que se fuese al hospital a hacerse unas pruebas, porque su estado era más que preocupante.

Terelu ha expuesto que la modelo y prometida del tertuliano se ha enterado del problema de salud de su pareja por su hija Alejandra Rubio. "No estaba viendo la televisión y Alejandra se ha ido a su casa y le ha puesto la tele", exponía la presentadora.

"Emocionalmente es muy sensible. Le dan bajones y subidas de tensión"

La modelo ha estado en contacto con la presentadora a través de WhatsApp y esta ha mandado un mensaje de calma sobre Kiko.

"Gorda, Kiko es hipertenso, está dejando de fumar y está especialmente alterado", decía el mensaje que le ha enviado. "Sabemos que él es un gran consumidor. Aparte, emocionalmente es muy sensible, le dan bajones y subidas de tensión. Kiko y yo estamos perfectamente, no te preocupes", concluía.

Después de pasar "un electro", los médicos de Mediaset le pedían que fuera al hospital "a hacerse una serie de pruebas", deslizaba Terelu.

"No tenemos todos los elementos para poder hacer todas las pruebas y dar un diagnóstico. Ha pasado por intervenciones... y, ante un electro no muy claro, el servicio médico ha dicho que vaya a un centro médico", continuaba.

Kiko Matamoros aclara qué ha pasado en plató

Mientras, Kiko Matamoros salía de casa tras regresar de Telecinco con la idea de acudir al hospital para hacerse más pruebas. Un reportero de Europa Press le ha preguntado por su estado y esto es lo que ha dicho el colaborador.

"No tengo ni idea, me ha subido la tensión, me he encontrado mal y no hay más. Tendré que mirarme esa tensión y ya está", respondía Kiko a las preguntas del reportero.

Sobre esa información delicada que habría hecho poner nervioso al tertuliano, Kiko ha asegurado que "me da igual la información".

"Sé la que es y no tiene ninguna trascendencia ni ninguna importancia. Había dejado de fumar este fin de semana. Es posible que esté más nervioso y haya contribuido a eso", ha explicado.

Por último, el reportero le preguntaba si en estos casos le cuesta hacer caso al médico y a sus seres queridos, y con una ligera sonrisa ha contestado lo siguiente. "Yo hago caso a todo que le tengo que hacer caso, a los médicos, a mi pareja, a mis hijos y a mis amigos".

