Kiko Matamoros asesta el golpe definitivo a su compañera y el público le da la razón

Si algo ha demostrado Kiko Matamoros en todos estos años, es que él no piensa morderse la lengua. El colaborador no tiene miedo en mostrar sus opiniones y no le importa expresarlas aunque estas puedan hacer mucho daño a la otra persona. El exsuperviviente se mostró implacable ante la postura de su compañera Lydia Lozano con la entrevista de Al Bano.

Kiko Matamoros no pudo llegar a comprender la actitud de la periodista y le dedicó unas frases de lo más demoledoras. El colaborador no tuvo ninguna piedad con Lydia, que optó por no aparecer en toda la entrevista con el cantante italiano.

Kiko Matamoros lo tiene muy claro

Kiko Matamoros siempre se ha caracterizado por no dejarse llevar por opiniones de terceros y mantenerse firme a sus convicciones. El colaborador lleva décadas vinculado a la televisión y sabe mejor que nadie cómo funciona este mundo. Además, a lo largo de su extensa trayectoria ha compartido plató con algunos de los periodistas más populares de nuestro país.

| Telecinco

Una de ellas es Lydia Lozano. Kiko Matamoros y Lydia llevan años trabajando en Sálvame, además de haber coincidido en un sinfín de ocasiones en otros programas. Sin embargo, ambos reconocen que no existe una amistad como tal, el colaborador y la periodista siempre han tenido sus más y sus menos.

Lydia tuvo que afrontar una noche muy complicada, uno de los capítulos más oscuros de la periodista volvía a abrirse. Al Bano se sentaba en el plató de Sálvame. Sin embargo, la periodista optaba por dejar su silla vacía.

Incluso, el equipo del Deluxe se trasladó hasta la casa de la periodista con el fin de poder convencerla para que fuese a plató. Pero la colaboradora no lo hizo, prefirió no acudir a su puesto de trabajo.

Kiko Matamoros, sin piedad contra Lydia

La actitud fue muy reprochada por Kiko Matamoros, quien no dudó en mandar un contundente mensaje a su compañera. Kiko se mostró totalmente inflexible y reconoció que entiende a la perfección la actitud del cantante:

"Él (Al Bano) no quiere que Lydia Lozano se sienta mal, pero está en su derecho de no perdonar y yo lo aplaudo, me parece lo lógico", revelaba el colaborador.

Matamos tachó de "cobarde" la actitud de la periodista: "Precisamente hoy, que tenía la oportunidad de sentarse, no ha querido venir. Me parece un acto de cobardía agarrarse a decir que se siente humillada porque la vetaron", sentenciaba.

| TELECINCO

"¿Cuántas veces te han vetado y luego te has sentado en un plato, querida?". "Hoy tenías la oportunidad de dar la cara, me parece muy cobarde no estar hoy aquí y asumir su responsabilidad", aseveraba.

Kiko Matamoros señaló lo que ocurrió con el tema por aquel entonces, asegurando que Lydia estaba totalmente cegada: "Se le dio la oportunidad de ir a República Dominicana y contrastar que era mentira y vino con una bola más grande. A ver si somos un poquito más objetivos y tenemos memoria", revelaba.

Las redes sociales se hicieron eco de las palabras del colaborador y no dudaron en aplaudirlas. La mayoría de los mensajes de los usuarios era criticando la postura que tomó Lydia.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Muchos señalaban que la periodista había tenido la oportunidad perfecta para poder defenderse y zanjar el tema de una vez por todas. Sin embargo, la periodista fue coherente con sus palabras, ya que afirmó que le daba igual si era despedida, pero no iba a sentarse.