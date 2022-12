Kiko Matamoros hace 15 preguntas para demostrar su inocencia

Kiko Matamoros conoce mejor que nadie cómo funciona el universo de Telecinco y entiende que el espectáculo es prioritario. Ha estado 20 días de vacaciones y Makoke, su segunda exmujer, ha aprovechado para trabajar en su productora. Primero ha actuado en Mediafest y después se ha sometido al Polideluxe, dejando al descubierto grandes secretos.

Kiko Matamoros está cansado de escuchar ciertos rumores y ha asegurado que quiere hacerle 15 preguntas a la colaboradora. Con estas cuestiones va a demostrar que no es un delincuente, tal y como ella quiere dar a entender en sus últimas apariciones públicas. Matamoros ha dejado claro que nunca le han condenado por violencia de género ni le han puesto una orden de alejamiento.

Kiko ha hablado con Omar Suárez, reportero de Sálvame, y ha desmontado la versión de Makoke aportando pruebas exactas. Ha contado que la malagueña trazó una estrategia muy bien planteada para buscarle problemas con la justicia, pero no lo ha logrado. Ella presume de no haberle puesto una orden de alejamiento, pero Matamoros asegura que no lo hizo porque no podía.

Kiko, según han contado en Sálvame, “ha dejado plantado” a su programa porque no entendía que le dieran voz a la madre de su hija. Él ha llamado por teléfono y ha negado esta información, prometiendo que lo único que estaba buscando era algo de paz y tranquilidad. No quiere involucrarse en más problemas porque su novia necesita conservar cierta imagen: es modelo y quiere tener buena reputación.

Matamoros se ha quedado de piedra con la proposición que le ha hecho Jorge Javier Vázquez. El presentador se ha comprometido a enviar a la poligrafista a casa de Makoke para que responda a tres de las preguntas de su ex. Este no ha querido entrar en el juego porque quiere tener a la colaboradora lo más lejos posible, piensa que no le hace ningún bien.

Kiko Matamoros ha dado un golpe en la mesa

Kiko está molesto con Lydia Lozano porque la periodista ha estado demasiado cerca de Makoke y ella conoce la cruda realidad. No entiende que quiera comprar su versión porque maneja información suficiente como para saber que la andaluza miente. Lozano asegura que simplemente ha querido escuchar las dos versiones para tener una visión completa de la historia.

Matamoros está atravesando un momento pleno a nivel personal y está convencido de que las nuevas polémicas le perjudican. Quiere que se sepa la verdad, quiere que el público conozca la verdadera cara de la madre de Anita Matamoros. Supuestamente le acusó de haber cometido varios delitos y él ha demostrado en sede judicial que es inocente.

La novia del tertuliano también ha salido salpicada en toda esta historia, por eso está tan incómoda. No quiere saber nada de la televisión, de ahí que no haya hecho declaraciones sobre este tema. No tiene intención de hablar y ahora lo único que le importa es que su relación sentimental siga siendo tan estable.

Kiko Matamoros ha regresado con fuerza

Kiko es uno de los líderes de Sálvame y no entiende que sus compañeros no le conozcan después de tantos años. Está especialmente molesto con Lydia Lozano porque en el pasado fueron amigos y debería estar a su lado en estos momentos. La periodista también tiene relación con los rivales de Matamoros, por eso hay tensiones entre ellos.

El novio de Marta López quiere contar la verdad, por eso ha retado a su ex a que se someta a un nuevo Polideluxe. Esta vez quiere hacer él las preguntas para destapar otros secretos que siguen estando en la sombra.

