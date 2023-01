Kiko Hernández toma una drástica decisión con su vida fuera de la tele

Kiko Hernández continúa siendo uno de los colaboradores del universo Sálvame que más da de qué hablar. El tertuliano nunca deja indiferente con sus declaraciones, y eso mismo es lo que ocurrió con sus incendiarias palabras el pasado viernes en el 'polideluxe'.

El colaborador se abría como nunca antes ante los espectadores y hablaba de algunos aspectos sobre su vida privada, algo que ha hecho en contadas ocasiones en televisión. Además, Kiko Hernández afirmaba que ya había tomado una drástica decisión con respecto a su vida personal.

Kiko siempre ha tenido sus más y sus menos con el clan Campos. Sin embargo, siempre ha tenido relación con María Teresa Campos. Ahora, con toda la polémica que se ha formado a raíz de las grabaciones, Kiko ha tomado una firme decisión: no piensa visitar más a la presentadora con el fin de evitar polémicas innecesarias.

Kiko Hernández ya ha tomado la decisión y va en serio

Desde que Kiko anunció en el plató de Sálvame que era conocedor de la existencia de unas grabaciones, la polémica estuvo servida desde el principio. El colaborador aseguraba que la mano derecha de María Teresa, su chófer Gustavo, había estado grabando a todo el clan Campos.

Esto ha colocado de nuevo a María Teresa Campos en el centro de la polémica, algo que sus hijas no ven con buenos ojos. Tanto Terelu como Carmen intentan por todos los medios mantener a su madre fuera de conflictos que saben que pueden perjudicarla.

La salud de la presentadora no atraviesa su mejor momento, por lo que lo mejor para ella es estar al margen de la televisión.

Kiko ha mantenido una gran relación con la presentadora. Durante los últimos años, el colaborador ha estado muy cerca de María Teresa Campos. Sin embargo, Kiko confirmaba en el plató de Sálvame Deluxe que las cosas iban a cambiar.

El colaborador de televisión afirmaba que ha tomado la decisión de distanciarse de la presentadora y no iba a ir a visitarla más. De esta manera, Kiko busca que la presentadora no se vea más salpicada y, sobre todo, no salgan más polémicas.

Kiko asegura que no la visitará más porque "ya es absurdo, imagínate ver al chófer, a Terelu cabreada, ya es absurdo". Por otro lado, Carmen quiso dejar claro que Kiko tampoco iba tanto a visitarla. Aunque Kiko no permaneció callado a las palabras de Borrego:

"Todas las semanas no he ido, pero si quieres te enseño todos los mensajes que tengo de tu madre", afirmaba Hernández de forma contundente.

Kiko sabe que es la mejor decisión

Pese a los rifirrafes que Kiko ha mantenido tanto con Carmen Borrego como con Terelu Campos, el colaborador sí tiene un gran cariño por María Teresa Campos.

Por ello, Kiko sabe que lo mejor es distanciarse de la presentadora. María Teresa ha atravesado unas semanas muy convulsas en cuanto a su salud se refiere.

Ahora mismo la matriarca del clan Campos necesita descansar y, sobre todo, estar fuera del ojo público. Por lo que distanciarse es la mejor decisión que Kiko puede tomar. Él mismo era consciente de ello y así lo revelaba en el plató:

"Si además es lo mejor para vosotras, que no vaya". Carmen le daba la razón a su compañero y aseguraba que "en este momento cuanto menos gente aparezca mejor".

