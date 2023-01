Kiko Hernández recibió una carta peligrosa que acaba de salir a la luz

Kiko Hernández ha visto como su mayor pesadilla ha regresado a su vida. Y es que, hace apenas 24 horas, un usuario de Twitter ha rescatado una de las cartas más polémicas que recibió el colaborador en el pasado.

A día de hoy, este famoso presentador de televisión se ha convertido en uno de los rostros más importantes dentro de Mediaset España. Tras su paso por el famoso reality, Gran Hermano, el televisivo consiguió abrirse un hueco dentro de la pequeña pantalla.

| Mediaset

Y, aunque lleva más de 20 años perteneciendo a la familia de Telecinco, en todo este tiempo, Kiko Hernández se ha mostrado muy reacio a hablar de su vida privada.

Pero, hace unas semanas, el tertuliano de Sálvamevio cómo su privacidad se veía invadida, tras salir a la luz unas reveladoras imágenes de él junto a su amigo, Fran Antón.

Desde entonces, la supuesta orientación sexual del televisivo se ha convertido en uno de los temas más recurrentes dentro de su puesto de trabajo.

| Cedida

A pesar de que Kiko Hernández ha negado una y otra vez mantener una relación sentimental con el actor, no han dejado de salir pruebas que podrían desmontar su testimonio.

Ahora, un usuario de las redes sociales ha rescatado una polémica carta en la que se habla, precisamente, de este tema.

🔴 Fran Antón hace algo con las hijas de Kiko Hernández que despeja las dudas

Kiko Hernández recibió una dolorosa carta

Kiko Hernández se ha quedado sin palabras al ver como regresaba uno de sus fantasmas del pasado. A través de un hilo de Twitter, un usuario de esta red social ha rescatado varios de los momentos más polémicos de los trabajadores de Telecinco.

Por eso, no ha querido dejar pasar la ocasión para compartir con toda la comunidad la epístola que Pepe Herrero, ganador de Gran Hermano 7, le dedicó al colaborador hace unos años.

"En cuanto a ti, Kiko Hernández, siempre se me olvida enviarte esta carta, que te dedicaron hace años y que tanto te ofendió", ha escrito este internauta, antes de preguntarse qué es lo le "ofendió de esta carta, que por cierto, hoy parece que cobra mayor relevancia".

"Mi querido Kiko. No te imaginas la alegría que me llevé cuando anoche al abrir [la revista] ¡Qué me dices!, descubrí que te habías tomado la molestia de dedicarme unas líneas", comenzó relatando el exgran hermano.

Y es que, según parece, al televisivo no le sentó muy bien que "alguien de la talla intelectual" de Kiko Hernández "expresara ciertas dudas sobre su vida y su relación con Ainhoa [Pareja]".

| Instagram: pepegh7

Después de asegurar que comprende que a "un efebo ente televisivo" como él "le cueste entender qué hace Ainhoa conmigo", Herrero puso encima de la mesa uno de los rumores que siempre han rodeado a Kiko Hernández.

"Tú jamás descenderías a esos niveles carnales que, al resto de los mortales, nos explicaron en el colegio con la teoría de: papá, mamá y la semillita. Máxime cuando a ti, pirata, hace tiempo que la semillita te la plantan en tu jardín trasero y te la riegan casi a diario".

Tras esta primera pulla hacia su condición sexual, Pepe quiso expresar, con cierta ironía, el dolor que siente cuando la gente se mete con Kiko Hernández.

"Si supieras cómo sufro cuando oigo injustos comentarios de la gente en los que dicen que eres el hijo de put*** más grande que han visto, que cómo es posible que un cateto como tú salga en la televisión y que, el día menos pensado te van a arrancar esa cara de muerto que tienes".

Además, quiso puntualizar que "debe ser genial saber que, si un día las cosas te van mal, habrá colas para ayudarte". Y fue en este preciso momento cuando el televisivo volvió a cargar con dureza contra la intimidad de Kiko Hernández. "Aunque tú, canalla, siempre has tenido colas que te ayuden, ¿eh, goloso?".

Finalmente, el ganador de Gran Hermano no quiso despedirse de Kiko Hernández sin antes mandarle "sus mayores deseos". "Sigue así, de casa al trabajo y del trabajo a casa […] Cuida a tu jardinero, no quiero ni pensar lo que podría pasarte si un día se va a regar otro jardín…".

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp