Kiko Hernández fue el primero en confirmar lo de su cáncer: 'Hice el imbécil'

Mucho se ha hablado estos días de lo que hizo en el pasado Kiko Hernández. Estuvo en el punto de mira después de que Gloria Camila, que no puede ni verle, le echase en cara que se inventó aquel cáncer de páncreas que sufrió hace muchos años.

Lo cierto es que Kiko Hernández, nada más escuchar las declaraciones de la colombiana no se quedó callado. El tertuliano, ni corto, ni perezoso, respondió de forma tajante tras las declaraciones de la hija de Ortega sobre el cáncer de páncreas que sufrió hace más de una década.

Kiko dejó bien claro que todo había sido un invento de la prensa. El caso es que si echamos la vista atrás, recordamos que en 2008, concretamente en el mes de septiembre, Telecinco emitía La Noria. Allí se reencontraron Mercedes Milá y Kiko Hernández, que tenía la labor de entrevistar a la conocida periodista.

Kiko confirmó lo de su cáncer hace años

En aquella noche, ambos no tuvieron problema en hablar de aquel cáncer del exconcursante de Gran Hermano. Y lo cierto es que Kiko apareció después de mucho tiempo ausente para recuperarse del cáncer que él había anunciado en la cadena de Mediaset.

| Mediaset

"Todo ha ido bien, te han operado, te has tratado, estás de cine y hasta diciembre el médico no te quiere ver", le espetó Milá al madrileño al inicio de su charla.

Kiko no pudo ser más agradecido en ese momento. "Quiero dar las gracias a toda la gente que ha tenido un minuto para mandarme un mensaje. Para llamarme o que ha pensado en mí durante estos meses que he tenido esta gripe. Porque ha sido una gripe que ya se me ha pasado con el Frenadol", expresó Kiko sin pronunciar la palabra cáncer.

La charla entre Milá y Kiko que dice muchas cosas

Mercedes Milá le espetó a Kiko que "cuando uno tiene un cáncer, hay gente que se viene arriba y quiere compartirlo. Otros, por el contrario, no quieren ni oír hablar de esa enfermedad. Cada uno reacciona de una manera diferente, no hablar o hablar".

| Trendings

Mientras, el tertuliano continuó agradeciendo a los que le habían animado durante su tratamiento: "Esa gente me ha ayudado mucho. Estoy bien, estoy en activo otra vez, mañana empieza Gran Hermano y estoy como loco porque esto es gloria bendita", sostuvo Kiko.

Mercedes, que influía bastante en aquellos que fueron sus concursantes de Gran Hermano, le echó un rapapolvo considerable a Kiko. "Espero que te hayas suavizado un poco, Kiko", advirtió la veterana presentadora.

"Hice el imbécil durante dos años de mi vida"

Kiko bajó la cabeza y se disculpó así: "Yo antes tenía mala leche. Ahora es leche desnatada e incluso leche semidesnatada. Ahora, me he quedado en la mitad de la mitad de la mitad", expuso sobre cómo estaba tras el tratamiento.

| GTRES

"Yo hice el imbécil durante dos años de mi vida. Tú puedes hacer un análisis de un concurso sin faltar el respeto a las personas y yo, viendo vídeos de Crónicas Marcianas o en A tu lado me he quedado asustado", lamentó.

🔴 Kiko Hernández toma una drástica decisión con su vida fuera de la tele

"Menos mal que yo cuando estuve en Gran Hermano y salí no me encontré con una bestia así", continuaba entonando el mea culpa.

Además, este no se quedó ahí. "Entiendo cómo muchos concursantes no querían venir a los programas porque los destrozaban, y yo era parte de ese destrozo. A toda esa gente que yo le he faltado el respeto, desde aquí os pido perdón", finalizó.

Años más tarde, Mercedes volvió a decirle las cosas a la cara al colaborador, al que llamó "mala persona". Y le dejó casi sin reacción en una entrevista que quedó en la retina de los espectadores.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp