Kiko Hernández explica lo de su novio y gana 140.000 euros

Kiko Hernández se ha ganado a pulso ser el colaborador mejor pagado de Telecinco y cada vez recibe ofertas más suculentas. Le han propuesto hablar de su vida sentimental a cambio de dinero y lo ha rechazado porque no quiere convertirse en un producto. Pero sí ha explicado lo de su novio: ha dejado claro que entre él y Fran Antón no hay más que una amistad.

Kiko Hernández asegura que no tiene pareja, que le encantaría estar enamorado, pero que de momento no puede decir nada parecido. El problema es que una conocida revista le ha fotografiado en varias ocasiones con Fran, uno de sus compañeros de teatro. Hernández ha aclarado que la imagen se volverá a repetir en infinidad de ocasiones porque están preparando una obra.

Kiko está de plena actualidad por esta noticia y justo después de explicar cómo es su vida sentimental ha recibido una propuesta. Quieren que vaya a Supervivientes 2023 siendo la estrella de la edición y cobrando, según Semana, 140.000 euros mensuales. “La productora está muy interesada en que vaya, sería la preferencia absoluta”, comenta Matamoros en Sálvame.

Kiko ha reconocido que este año tiene oportunidad de ir, siempre se lo ofrecen y en esta ocasión puede aceptar la oferta. El contrato todavía no está firmado, pero él ha hablado del tema públicamente y ha admitido que está ilusionado. “El año que viene voy”, declaró en una ocasión bajo la atenta mirada de sus compañeros.

Hernández es un experto de la pequeña pantalla y generaría un buen contenido, por eso están dispuestos a pagarle tanto. De momento la concursante que más dinero ha recibido por semana es Isabel Pantoja, que cobraba 80.000 euros. Además hizo un pacto con Paolo Vasile, en su momento máxima autoridad de Mediaset, para colaborar en otros programas.

Kiko Hernández ha aportado pruebas suficientes

Kiko está en boca de todos porque muchos piensan que se ha enamorado de Fran Antón, pero no es así y él lo ha demostrado. Ha explicado que pasan bastante tiempo juntos porque son amigos y porque trabajan juntos, pero nada más. El colaborador produce una obra de teatro que está dirigiendo Fran, de ahí que tengan tantas cosas en común.

Hernández ha reconocido que cuando le preguntaron por el asunto mintió: en realidad sí es amigo del actor. En un primer momento dijo que no para esquiva la polémica, pero se ha dado cuenta de que lo mejor es contar la verdad. Si hubiera algo más lo contaría, al igual que admitió la relación de amistad durante una de sus entrevistas.

El polemista está preocupado porque su compañero es una persona anónima y no quiere saber nada del mundo del corazón. En Sálvame han insinuado que tiene interés por ser famoso, pero Hernández promete que todo es una teoría sin fundamento. Dice que a Fran le han ofrecido muchos cheques por contar su versión, pero que él tiene claro que lo suyo es la interpretación.

Kiko Hernández podría marcharse tres meses

Kiko ha dejado claro que todavía no ha firmado el contrato con Supervivientes 2023, pero sí admite que está bastante ilusionado. Según cuenta, sus hijas se quedarían con su familia, bien su madre o su hermana, y en Sálvame le darían permiso. Jorge Javier Vázquez le ha animado porque piensa que sería un gesto muy productivo para el programa.

Hernández ya ha explicado lo de su novio: ni tiene ni lo espera, aunque no está cerrado al amor. Reconoce que no lo publicaría a los cuatro vientos porque no quiere que se hable de su vida. Pero eso no quiere decir que fuese a estar escondido ni que negase algo real.