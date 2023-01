Kiko Hernández destapa un dato que hace llorar a Gustavo Guillermo

Kiko Hernández maneja mucha información sobre el chófer de María Teresa Campos, que se ha convertido en el hombre del momento. Se llama Gustavo Guillermo y asegura que nunca atentaría contra la presentadora porque para él es como su madre. No soporta que le acusen de ser el topo de la familia, por eso ha hecho una llamada que despeja todas las dudas.

Kiko Hernández, según ha contado Terelu Campos en Sálvame, ha hecho llorar al empleado al señalarle como traidor. El exgran hermano asegura que Gustavo ha grabado a María Teresa Campos “más de 1.000 horas” de conversaciones privadas. Supuestamente, siempre siguiendo su información, reproduce estas grabaciones para burlarse de la comunicadora.

| GTRES

Kiko ha dado explicaciones porque hasta hace poco era amigo de Gustavo, de hecho pasaba mucho tiempo con él fuera de cámaras. Belén Esteban ha confirmado esta relación de amistad y ha asegurado que no entiende el comportamiento de su compañero. Hay otra persona que también formaba parte de este grupo y que nadie sabe nada de ella: Belén Rodríguez.

Kiko, según ha contado Carmen Borrego, aprovechaba su vínculo con el chófer para tener información de Belén Rodríguez. La periodista descubrió esto y lo consideró una traición, así que se alejó de Gustavo y lleva más de un mes sin cogerle el teléfono. Los tres amigos están completamente distanciados y todo hace pensar que los problemas que tienen no se solucionarán.

“Yo recibí una llamada de Gustavo el sábado y sé el estado en el que estaba, estaba llorando y no entendía por qué Kiko le había hecho eso”. Terelu Campos asegura que el empleado de su madre está completamente desorientado, por eso no deja de llorar. Hernández ha provocado sus lágrimas al desvelar un dato que está causando sensación: dice que es un traidor y que hay pruebas.

Kiko Hernández, obligado a dar explicaciones

Kiko cuenta con el apoyo de sus compañeros, periodistas de la talla de Lydia Lozano o Laura Fa han dado la cara por él. Su carrera le respalda: siempre maneja buena información y pocas veces ha cometido el error de dar una noticia sin contrastar. Sin embargo, Terelu cree tener una explicación: piensa que ha habido una confusión y que el empleado de Campos es inocente.

| Sálvame / Telecinco

Hernández tuvo una reunión con Gustavo Guillermo cuando ambos todavía eran amigos de Belén Rodríguez. Terelu cree que en esta comida los tres hablaron mal de María Teresa y alguien pudo haber grabado algo. Esas serían las supuestas grabaciones a las que está haciendo referencia el antiguo concursante de Gran Hermano.

El colaborador insiste en que puede demostrar lo que está contando, pero reconoce que él no tiene ningún material en su poder. Dice que no quiere tener nada que le pueda relacionar con este asunto porque “es delito” y no quiere problemas. Ya es demasiado tarde y las Campos llegarán hasta el final porque saben que está en juego el honor de un ser querido.

Kiko Hernández puede demostrar lo que cuenta

Kiko se ha hartado, entiende que las Campos protejan al chófer, pero tampoco va a consentir que le llamen mentiroso. Tiene datos para demostrar que no está equivocado: si dice que Gustavo ha grabado supuestamente es porque lo tiene bien atado. El conductor se ha puesto en contacto con Carmen Borrego después de haberle llamado “sinvergüenza”.

Carmen reconoce que ya ha solucionado sus problemas con el empleado y que él se ha disculpado. El insulto fue fruto de una situación tensa que no supo controlar.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp