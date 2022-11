Kiko Hernández aclara si va a dejar Telecinco tras lo que le han hecho

En las últimas semanas, el nombre de Kiko Hernández no ha parado de sonar en todos los medios. Y es que la polémica que protagonizó con Belén Rodríguez fue la causante de que el colaborador de Sálvame pasara a convertirse en uno de los protagonistas de la prensa de corazón.

Desde luego, no es de extrañar porque todo el drama que se montó debido a un préstamo que la periodista le hizo al tertuliano fue la comidilla del espacio vespertino durante días. A día de hoy, a pesar de que la situación ya está más calmada, el madrileño todavía sigue en sus trece en no querer volver a retomar su relación de amistad con la colaboradora, pues no perdona la traición que sufrió por parte de esta.

Por otro lado, ahora, Kiko Hernández está sumamente centrado en todo lo relacionado con su vida profesional, ya que acaba de estrenar su obra de teatro, Las Troyanas, junto a Fran Antón, su amigo especial. Como era de esperar, Sálvame no ha dudado en hacer acto de presencia allí para poder hablar en primicia con los dos protagonistas en cuestión.

Ha sido en este evento donde el mismo Kiko Hernández ha aprovechado para sacar a la luz un secreto que nadie se esperaba oír: ha desvelado cuándo terminará su trayectoria en televisión.

| GTRES

Kiko Hernández aclara cuándo abandonará la televisión

No cabe duda de que últimamente Kiko Hernández ha estado en el punto de mira por la polémica que tuvo con su íntima amiga, Belén Rodríguez. Sin embargo, paralela a esta controversia, el tertuliano también dio bastante de que hablar por otro motivo muy diferente: la relación especial que tiene con Fran Antón, con quien trabaja en la obra de teatro Las Troyanas.

En un principio, todo apuntaba a que ambos podrían ser pareja tras un viaje que hicieron juntos en Tarifa (Cádiz), un rumor que el propio exconcursante de Gran Hermano desmintió alegando que tan solo eran buenos amigos.

Ahora, con el estreno de la obra teatral, la prensa se ha desplazado hasta allí para poder hablar con ambos protagonistas, pero, lo cierto es que con Antón no han podido contactar, ya que decidía esquivar a la prensa. "No quiere saber nada de medios, pero será algo que tendrá que decidir él", le excusaba Kiko Hernández.

"Creo que está intentando evitarnos a toda costa", insistía el reportero, Kike Calleja, quien fue enviado por el programa al evento en cuestión. Además, tal y como aseguró el mismo colaborador, muchas personas habrían querido asistir a la obra de teatro por el "morbo" que se generó a raíz de la polémica con Antón.

Por otro lado, aparte de las preguntas insistentes que recibió Kiko Hernández respecto a su amigo, también tuvo que responder a otra cuestión que no dejó indiferente a nadie: su futuro en la pequeña pantalla.

"No me voy a plantear dejar la televisión nunca, sería la tele la que me dejara a mí", aclaraba sobre si tenía pensado dejar su puesto en televisión. Además, también reveló que ni mucho menos estaba pensando abandonar definitivamente el teatro, que lo considera como su hogar.

| Mediaset

Kiko Hernández, en pie de guerra contra su examiga

Del mismo modo que Kiko Hernández no se libró de ser preguntado por su amistad especial con Fran Antón, tampoco pudo evitar aquellas que tenían que ver con Belén Rodríguez, que ha pasado de ser su amiga más íntima a su enemiga.

"Si viene Belén Rodríguez pongo ahí: 'prohibido la entrada'", empezaba diciendo. "La guerra con Belén no va a llegar a la paz porque ni quiere ella ni quiero yo. Y el resto de las guerras me dan igual".

Eso sí, aclaró que pese a esta complicada situación, "está muy feliz" porque tiene el teatro y "dos personas maravillosas" que le esperan en casa, sus hijas, Abril y Jimena.