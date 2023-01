Kike Osborne, el hijo de Bertín que está a punto de vivir algo histórico

Kike Osborne, el hijo mayor de Bertín Osborne y la modelo Fabiola Martínez, es ya todo un hombrecito. Lo cierto es que el joven está a punto de celebrar un aniversario que para él es muy especial.

Kike Osborne es un joven que desde que nació ha tenido el máximo apoyo de sus padres. Y es que lo han dado todo por él, a pesar de la enfermedad que sufre desde que nació. Bien es cierto que sus padres están separados, pero el cariño que le profesan ambos y su hermano Carlos le hacen un chico muy alegre.

Y es que Kike está a escasos días de cumplir los 16 años, una fecha marcada en el calendario para él. Será, más concretamente, el próximo martes 31 de enero cuando sople las velas y su madre ha hablado de ello.

Kike Osborne, emocionado porque va a celebrar un día especial

Fabiola Martínez, que nunca rehúye de los compañeros de prensa cuando tienen a bien preguntarle por su vida más personal, ha vuelto a hacerlo. Ha charlado largo y tendido sobre Kike y acerca de cómo está viviendo este principio de año 2023.

La modelo venezolana ha sido muy sincera a la hora de hablar de su hijo mayor, Kike Osborne. "El 31 de enero cumple 16 y está supergrande. Está hecho un pillo para algunas cosas, en otras sigue pareciendo un poco infantil, pero se entera de todo", ha comenzado.

"Yo creo que si Kike tuviese más posibilidades de expresar oralmente, nos dejaría a todos con la boca abierta porque esa cabecita tiene mucho", ha sostenido hace unas horas.

Fabiola ha sido más clara que nunca sobre la preocupación que tiene ella y el que fuera su marido, Bertín.

"Si para algo nos sirve todo lo que aprendemos en la fundación, ha sido para ese miedo que a veces no lo puedes evitar", ha expuesto.

Kike Osborne cumplirá 16 años el próximo 31 de enero

"Está ahí y es natural para unos padres, pero si vas poniendo soluciones, te va dando más tranquilidad. Y hay medidas y recursos legales que te permiten tener más o menos organizado el futuro de la persona con discapacidad", ha dicho Fabiola.

Además de referirse a Kike, Fabiola no ha tenido problema en hablar de los aspectos más personales de su vida. Uno de ellos, su estado civil, que es ya un tema recurrente en los reporteros de prensa cuando pueden entrevistarla.

"Yo muy bien, estoy tranquila y me lo preguntaste hace un par de días y no me pude extender mucho. Pero estoy que no necesito eso que vosotros queréis de si hay una pareja. Si estoy abierta al amor o cerrada al amor ni abierta ni cerrada, las cosas llegan, uno no puede buscar y no siento que tenga la necesidad de llenar ningún espacio de mi vida", ha confesado.

Fabiola, harta de que le pregunten por el padre de sus hijos

A su vez, la madre de Kike Osborne ha sido tajante sobre un asunto y es que está harta de que siempre le pregunten por Bertín. Con el andaluz, su relación es cordial por el bien de sus hijos, pero ese tema quiere dejarlo ahí.

"Forma parte de mi vida y formará parte de mi vida hasta el día que no estemos alguno de los dos. El amor de hombre y mujer continúa. El amor de dos personas que han vivido tantas cosas, que han formado una familia, ese está", ha aclarado a pesar de todo.

