Kike Calleja destapa un nuevo romance que revolucionará Telecinco

Kike Calleja acaba de hacer público el romance que va a revolucionar el mundo de la prensa social de nuestro país. Y es que, el periodista de Telecinco no ha tenido ningún problema en compartir todo lo que sabe acerca de la nueva ilusión de esta conocida mujer.

En los últimos años, este periodista se ha convertido en uno de los trabajadores más relevantes dentro de Sálvame. Junto a su equipo, el reportero ha conseguido las declaraciones más esperadas de algunos de los personajes televisivos más mediáticos del momento.

| Telecinco

Ahora, Kike Calleja ha dado la exclusiva del año. Y es que, gracias Corazón Calleja, su sección en el Chismógrafo, ha tenido la oportunidad de hablar con una de las mujeres más famosas de la prensa rosa española.

Después de meses alejada del foco mediático, Mari Cielo Pajares le ha confesado al periodista que, por fin, su corazón vuelve a estar ocupado.

Kike Calleja tiene toda la información

Kike Calleja tiene todos los detalles sobre la nueva relación sentimental de Mari Cielo Pajares. Después de tanto tiempo alejada del foco mediático, la hija del actor Andrés Pajares ha decidido romper su silencio.

La joven le ha confesado a Esdiario, en exclusiva, que vuelve a estar enamorada y, además, ha aprovechado la ocasión para presentar en sociedad a su nueva pareja, Heidar Arnason.

Según le ha contado la socialité a Kike Calleja, lleva desde el mes de julio en una relación estable con este modelo irlandés de 31 años. "Nos conocimos por una aplicación de ligar".

Kike Calleja maneja muy buena información | TELECINCO

Tal y como ha confesado la entrevistada, después de salir de una relación de 11 años, se ha dado cuenta de que la forma de ligar ha cambiado por completo. "Yo ya no soy la misma, y no voy ni a discotecas, ni a clubs donde se relaciona la gente. Soy más de museos y de viajar, pero soy muy tímida para conocer chicos".

Por eso, la televisiva le ha asegurado a Kike Calleja que las aplicaciones para ligar se han convertido en su mayor aliado. "He tenido muchas vivencias ligando por internet: unas divertidas y otras que me han engañado".

Pero agradecer haberse topado con el amor de su vida. Y es que, "dos semanas después de conocer" a su actual novio se fueron a vivir juntos. "Estamos viviendo entre Benidorm y Marbella, porque él tiene tres hijos pequeños".

Pero, cuando Kike Calleja le ha preguntado si estaría dispuesta a volver a pasar por el altar, la entrevistada ha sido muy tajante. "No nos hemos planteado casarnos", ha asegurado la hija de Pajares.

"La única vez que lo hice, fue la experiencia más traumática de mi vida. Lo hice porque si no me dejaban y mi familia se estaba desintegrando", ha explicado a continuación.

En relación con su maternidad, Mari Cielo ha confesado que es un tema que jamás se había planteado. Y es que, su estilo de vida es totalmente incompatible con la crianza de hijos.

| EuropaPress

"Me considero una persona nómada completamente. Tengo decisiones muy espontáneas y no me gusta tener ataduras", le ha confesado a Kike Calleja.

"Vivo mucho la vida, sobre todo, después de haber tenido dos experiencias cercanas a la muerte, como fue la trombosis y un grave accidente del coche que me rompió la cadera y el cráneo".

Estos dos episodios han sido determinantes en la forma de pensar de la televisiva. Por eso, considera que "ser madre hubiera sido muy egoísta porque no le podría dar a un hijo la estabilidad que un niño necesita y merece".

Pero ahora, y gracias a los hijos de su pareja, ha podido experimental este sentimiento. "Es como si tuviéramos tres hijos. Al tener mi pareja la custodia compartida podemos seguir viajando, trabajando y haciendo lo que nos gusta".