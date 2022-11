Karmele Marchante llama maltratador a Jesús Mariñas y enseña sus pruebas

Karmele Marchante vuelve a la carga y esta vez ha arremetido con dureza contra otra de las personas que le han hecho la vida imposible durante toda su carrera profesional, el periodista Jesús Mariñas.

El pasado 10 de mayo, este conocido comunicador falleció tras pasar varios días ingresado en el hospital después de sufrir complicaciones con su cáncer de vejiga.

Según se contó en aquel momento, el compañero de Karmele Marchante no fue capaz de hacer frente al agresivo tratamiento al que se estaba sometiendo con la intención de frenar su enfermedad.

Y, aunque durante sus últimos años de vida siguió ejerciendo su profesión de forma discreta, lo cierto es que en los 2000 fue una auténtica estrella de la televisión de nuestro país.

Tanto es así que, a día de hoy, todo el mundo recuerda aquella mítica frase que Mariñas le espetó a Karmele Marchante durante una de las emisiones del desaparecido Tómbola: "¡Que te calles, Karmele!".

El pasado 17 de noviembre, la comunicadora regresó a nuestras vidas para presentar No me callo, un libro en el que hace un repaso a toda su vida; desde su dura infancia hasta todos los conflictos profesionales que han rodeado su carrera como periodista del corazón.

Durante una entrevista promocional para la revista Pronto, Karmele aseguró que, durante su etapa en Sálvame, se sintió "vejada, humillada, insultada y maltratada por una serpiente y unas bichas sádicas y psicópatas".

Pero, sin duda, una de las personas que peor paradas han salido, ha sido Jesús Mariñas. Y es que, la autora del libro ha decidido contar todo lo que piensa del creador de la prensa rosa en España.

Karmele Marchante se despacha a gusto

Karmele Marchante no ha tenido ningún problema en confesar públicamente qué es lo que piensa de Mariñas. Y es que, a pesar de que ya no se encuentra entre nosotros, la periodista no se ha mordido la lengua a la hora de criticar con dureza a su compañero.

Durante otra entrevista para La Voz de Galicia, la comunicadora aseguró que "es una persona con la que yo me he llevado muy mal". "Él era un maltratador, lo he puesto verde en el libro. No era periodista ni era nada".

Karmele tuvo la oportunidad de coincidir con él durante su etapa en el programa Tómbola, emitido en Canal Nou. Precisamente, de sus años en este formato tampoco guarda buenos momentos.

Y es que, al igual que sucedió en Sálvame, la relación que mantuvo con el resto del equipo fue de lo más polémica. La periodista asegura que esta mancha en su historial no solo fue por sus "percances con algunos invitados", sino también "por la relación con mis propios compañeros".

Además, la televisiva no ha querido dejar pasar esta ocasión para cargar una vez más contra sus antiguos compañeros dentro de La fábrica de la tele.

Según Karmele Marchante, trabajar en Sálvame ha sido "el error más grande" de su vida. "Ha sido lo peor, donde me maltrataron, me hicieron bullying, me sentí denigrada como periodista, como mujer. Y finalmente me armé de valor, di un portazo y me largué".

Sobre su relación con el equipo del programa, la comunicadora ha asegurado que tiene contacto con algunos miembros de la redacción, "pero del plató no". "Tengo mucha otra gente en mi vida para acordarme de semejantes serpientes".

No es la primera vez que carga contra 'Sálvame'

Esta no es la primera vez que Karmele Marchante arremete con dureza contra sus compañeros de Telecinco. En más de una ocasión, la periodista ha acudido a sus redes sociales para poner a caldo a todo el equipo de Sálvame.

En pasado mes de marzo de 2021, la tertuliana entró en su perfil de Twitter para desahogarse después de que varios colaboradores del Deluxe la nombraran públicamente.

Sin ningún tipo de filtro, Karmele Marchante descargó toda su ira, haciendo uso de su facilidad para los insultos.

"Me acaban de avisar que el cocainómano y ladrón de Hacienda [Kiko Matamoros] está hablando de mí en esa pocilga de basura de Telecinco y el enano psicópata [Jorge Javier Vázquez] no lo ha parado. Les tengo amenazados que como me mencionen, canto", comenzó relatando a través de un tuit.

"El enano psicópata y el cocainómano, o dejan de hablar de mí o canto. ¿Dos misóginos, maltratadores y ególatras se atreven a mencionarme? Vaya par de desdichados, solos y abandonados. A uno le da al alcohol y el otro al polvo".