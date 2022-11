Junco pierde el DNI de Bernardo Pantoja e intentan estafarla

Junco se ha convertido en una de las grandes protagonistas del momento y lo mejor de todo es que está dispuesta a dar explicaciones. Ha hablado con el reportero José Antonio León y le ha explicado que ha perdido lo último que le quedaba: la esperanza. No sabe cómo ni dónde va a vivir tras la muerte de su marido y le han amenazado seriamente.

Junco cuenta que Bernardo Pantoja pasó sus últimos días alicaído porque su familia no le hacía caso, no iban a visitarle. Isabel, hermana del fallecido, se presentó en el hospital cuando ya estaba muy mal y empezó a dar órdenes, fue bastante dura. Según cuenta la japonesa, le acusó de ser la responsable de la muerte por darle demasiados pasteles.

Bernardo Pantoja tenía diabetes y debía seguir un tratamiento estricto, tratamiento que su esposa cumplió a la perfección. Para Isabel no fue suficiente y, según cuenta José Antonio León, estuvo a punto de agredirla cuando se encontraron en el hospital. Lo peor de todo es que le habría quitado el DNI de Bernardo, así que Junco tendrá muchos problemas a partir de ahora.

La bailarina tiene que tramitar una pensión de viudedad y sin el documento de su marido tiene las manos atadas. Según cuentan, están intentando estafarla y engañarla porque nunca han confiado en ella, a pesar de que siempre ha estado a la altura. Conoció al padre de Anabel nada más llegar a España y nunca se ha separado de él: le ha ayudado en todo lo posible.

Junco ha destapado la cara más oculta de los Pantoja y se ha convertido en uno de los rostros más queridos del momento. Su discurso es bastante tierno porque, tal y como cuenta José Antonio, apenas sabe hablar español y está completamente perdida. Por eso perdió el DNI, su última oportunidad para no verse sin nada, se lo entregó a un miembro de la familia.

Bernardo Pantoja, acusado de ser poco generoso

Junco no entiende por qué le quitaron la documentación de su marido, pero en Sálvame lo han explicado. A la hora de tramitar su pensión necesita justificar que ha estado con Bernardo y sin esa prueba es imposible. Supuestamente los Pantoja le dijeron que cuando lo necesitasen se lo iban a devolver, pero mientras se lo quedarían ellos.

Bernardo Pantoja tuvo una relación complicada con su hija cuando era niña, estuvieron demasiado tiempo sin hablarse. La periodista María Patiño ha explicado que la decisión la tomó Mercedes Bernal, madre de Anabel. Pensó que era lo mejor porque Bernardo había entrado en la cárcel y ese no era ambiente para criar a una menor de edad.

La japonesa no ha hablado de este asunto, pero sí ha reconocido que Anabel se ha portado bien con ella tras la muerte. De hecho se ha ofrecido a ayudarla a regularizar su situación porque ahora se queda sin nada. La casa en la que vivía es propiedad de Isabel y ella no trabaja, así que no tiene ingresos para habitar otro domicilio.

Junco se ha ganado a todos

Junco podría haber ganado mucho dinero tras la muerte de su marido, pero ha hablado de una forma completamente gratuita. José Antonio, el reportero que le ha entrevistado, asegura que si tuviera un intérprete temblaría Telecinco. No se sabe manejar en español, por eso no puede contar todo lo que le ha hecho la familia de su esposo.

Bernardo confiaba en su mujer, de hecho ha sido una de las pocas personas que nunca se ha separado de él. Le ha acompañado hasta el final y ahora se ha quedado sin nada. Se ha quedado sin los papeles que necesitaba para poder solicitar una ayuda.