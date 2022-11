Junco, la mujer que hizo feliz a Bernardo Pantoja en los últimos años de su vida

Bernardo Pantoja fallecía este viernes tras estar varias semanas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Junco era la mujer que ha estado junto al padre de Anabel Pantoja hasta sus últimos días. Bernardo y Junco se conocían desde hace más de dos décadas y fue en 2018 cuando la pareja decidió formalizar su relación.

Muy poco ha trascendido sobre la vida de Junco. La japonesa siempre se ha mantenido al margen de todo lo mediático que rodeaba la figura de Bernardo Pantoja. La exbailarina se trasladó a Sevilla con el fin de dar clases de flamenco, tras esto, se enamoró de la ciudad y decidió instalarse.

Junco, la gran mujer detrás de Bernardo Pantoja

Siempre se ha sabido muy poco sobre cómo fue la historia de amor y, sobre todo, quién dio el primer paso. Sin embargo, el inicio sí estuvo claro, fue haciendo El Rocío donde Bernardo Pantoja conoció a Junco, y a partir de ahí forjaron una relación que duraría más de 20 años.

| GTRES

Junco se convirtió poco a poco en una figura imprescindible para la familia Pantoja. Además, la exbailarina de origen japonés demostró estar a la altura de las duras situaciones que vivió Bernardo. Los últimos años fueron muy duros para el padre de Anabel, atravesó momentos de salud muy complicados y ella estuvo siempre ahí.

La influencer reiteró en más de una ocasión la buena relación que tenía con Junco. Anabel se pronunció sobre la supuesta mala relación que tenía con ella, algo que desmintió por completo.

"Me encanta para él. Ahora hablo todos los días por WhatsApp con Junco. No entiendo de dónde sale que no me llevo bien con ella o que ella no se lleva bien conmigo", confesaba.

La hija de Anabel Pantoja confesó que Junco estaba siempre muy pendiente de su padre: "Está día a día con mi padre. Solo puedo agradecerle eso. Mi padre es de: 'Cuídate, dónde estás, qué vas a hacer…' y eso me agobia, pero no quiere decir que no se preocupe", confesaba hace unos meses antes de fallecer Bernardo.

Según ha revelado el periodista Israel López en El Programa de Ana Rosa ha sido Junco quien avisó de que el triste desenlace era cuestión de horas: "Junco, su esposa, ha sido la persona que ha estado llamando a familiares y amigos muy directos para comentarle que era cuestión de horas o minutos", ha comentado el periodista.

| Gtres

"Insisto, Junco, muy compungida y llorando, ha hecho llamadas a la familia más directa para comentar que lo de Bernardo era cuestión de horas", revela López.

Anabel está atravesando uno de los momentos más duros, la pérdida de su padre ha sido el golpe más duro que ha podido recibir. Anabel se ha refugiado en lo suyos para poder sobrellevar este fuerte golpe y no cabe duda de que Junco estará ahí para apoyarse mutuamente.

Junco fue expulsada del hospital por Isabel Pantoja

Una de las noticias que más sorprendió a todos fue la que dio el reportero Jose Antonio León sobre la reacción de Isabel Pantoja a la visita de Junco al hospital.

Según reveló el periodista, cuando el estado de Bernardo Pantoja empeoró, los hermanos decidieron cerrar filas y no dejaron pasar a Junco a la habitación. Además, el reportero de Sálvame también reveló que Junco había sido avisada mucho más tarde del empeoramiento de Bernardo antes del triste final.