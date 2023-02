Juan y Medio vuelve a ser noticia por una razón que nadie esperaba

Juan y Medio es un presentador de televisión que está acostumbrado a dar espectáculo cada vez que se pone al frente de La tarde, aquí y ahora.

El gran público conoce de sobra a Juan y Medio, un hombre de lo más dicharachero y que en el directo siempre suele ser lo más espontáneo posible, aunque vengan mal dadas.

Si por algo se ha hablado de él en los últimos días ha sido por la curiosa transición que protagonizó junto a Modesto Barragán, de Andalucía Directo en Canal Sur.

El llamativo episodio entre ambos tuvo lugar el pasado viernes 3 de febrero. Una breve charla que dejó patente la enorme complicidad que existe entre ambos veteranos presentadores del ente autonómico andaluz.

Juan y Medio protagoniza un momento surrealista en directo

En un preciso momento, Juan y Medio finalizaba un nuevo programa de La tarde, aquí y ahora y daba paso a Modesto Barragán. Lo hacía para que este le contase a la audiencia brevemente los temas que iba a abordar en el citado espacio.

"Tenemos a Modesto, nuestro compañero de Andalucía Directo, que nos está esperando", comenzaba el presentador. "Buenas tardes, Juan, ¿es azul marino o es negro?", preguntaba en primer término sobre su triste vestuario.

"Mira, esto de aquí (sobre la camiseta) es azul marino. Sin embargo, esto de aquí (refiriéndose a la chaqueta) también", ironizaba el comunicador.

"Estás tan oscuro, tan oscuro, pero si parecieras un enterrador Juan", sentenciaba Modesto Barragán. "Yo cuando me he visto te lo juro que he pensado que parecía que estaba en una cueva y que he sacado el pescuezo", continuaba la broma Juan.

"Qué barbaridad, con ese color alegre correspondiente el color claro de los cielos que tenemos estos días que lleva doña Eva Ruiz". Así se refería a la copresentadora de La tarde, aquí y ahora.

La llamativa conversación entre dos pesos pesados de Canal Sur

Segundos después, Barragán seguía su particular cuestionario imitando las preguntas que suele hacer Juan y Medio a sus invitados. Las preguntas que le cuestiona a aquellos que van a buscar el amor a su programa. "Oye y el que está al lado tuyo, ¿fuma?", le preguntaba.

"No, yo no fumo", sentenciaba. "¿Y tiene cargas familiares?", repreguntaba. "No, mi familia tiene cargas conmigo", incidía el comunicador.

Lo que no esperaba Juan y Medio es que su compañero de cadena le cuestionase esta pregunta. "¿Eres un hombre activo?".

"¿Eres activo Juan?", le preguntaba sin cortarse un pelo

Sin más dilación, las carcajadas entre el público eran notorias y se escuchaba, "hombre, depende de en qué sentido lo preguntes", se metía en el asunto Eva Ruiz. "En el sentido en el que lo pregunta todo el mundo ahí. ¿Eres activo Juan?", preguntaba de nuevo el conductor de Andalucía Directo.

La respuesta de Juan no se hacía esperar. "Hay días que con la habitación a oscuras y bocabajo, poca actividad, poca actividad". Las risas de Barragán eran escandalosas, justo antes de despedir la conexión: "Me quedaría toda la tarde entrevistándote, esta ventana es que me encanta cada día más".

Lo que se demuestra con esta curiosa y desternillante conversación entre presentadores es el buen ambiente que se respira en Canal Sur.

Y especialmente entre dos figuras de la cadena como son Juan y Medio y Modesto Barragán. Ambos nos tienen acostumbrados a sus gracietas, aunque alguna de ellas son bastante subidas de tono como la que protagonizaron ambos el pasado viernes.