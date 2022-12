Juan y Medio desvela si es novio de la presentadora más famosa del momento

Juan y Medio es uno de los presentadores más queridos de la televisión y también es uno de los más recelosos de su intimidad. Tanto es así que solo le conocemos una relación sentimental con la cantante Lolita. Aunque desde hace meses se viene rumoreando que podría estar saliendo con una compañera de trabajo que atraviesa un buen momento profesional, Eva Ruiz.

Y precisamente sobre dicha mujer se le ha preguntado ahora al almeriense en una entrevista. Su respuesta no ha podido dejar más lugar a la especulación.

Juan y Medio asume las habladurías de nueva relación

El excuñado de Rosario Flores lleva años al frente del programa de Canal Sur La tarde, aquí y ahora. Un espacio de gran éxito en la cadena andaluza en el que tiene como compañera a Eva Ruiz.

La complicidad que existe entre ellos y que traspasa la pantalla es lo que ha provocado que surjan rumores. Sí, que haya especulaciones sobre que son pareja. Y sobre las mismas han sido preguntados ambos ahora en una entrevista que han concedido a la revista Semana.

Al respecto de ese posible noviazgo, Juan ha afirmado: “Yo no me voy a escandalizar por lo que se diga. Si tú te dedicas a lo público tienes que respetar a la opinión pública”.

La respuesta de él ha sido muy evasiva y no ha despejado ninguna duda. Simplemente ha dejado claro que acepta que haya rumorología, pero que no va a entrar en el tema.

Sin embargo, Eva ha querido llamar a las cosas por su nombre, pero sus palabras seguro que van a seguir incentivando las habladurías. Y es que ha expuesto: “Solo él y yo sabemos lo que pasó o lo que pasará entre nosotros. Nunca hemos confirmado los rumores”, pero tampoco los han desmentido.

Vamos, que no lo niegan, pero tampoco lo afirman, con lo cual seguro que se va a seguir hablando de esta posible relación. Y de ser cierta no habría ningún problema, pues ninguno de los dos tiene pareja que se sepa. Eso sí, mientras que él nunca se ha casado y no ha tenido descendencia, ella está separada y es madre de dos hijos.

Juan y Medio vive una etapa plena, igual que ella

El andaluz parece que está atravesando una fase de su vida muy feliz, profesionalmente hablando. Sí, porque al éxito continuado de su programa en Canal Sur, ha conseguido una buena audiencia con el espacio Dúos increíbles en La 1. Un formato que ha conquistado a los espectadores ofreciendo música en directo y algunas de las mejores voces de la historia de nuestro país.

Juan es consciente de que Eva también está pletórica a nivel laboral. Además de triunfar con el espacio que comparte con él, ahora una vez más va a dar las Campanadas en la cadena autonómica andaluza. Despedirá el año desde Estepa y lo hará con la compañía de los actores Alberto López y Alfonso Sánchez, más conocidos como Los Compadres.

Ella está encantada con este proyecto y así lo ha revelado en la mencionada entrevista en Semana. Lo ha hecho diciendo: “Estaré con dos enormes actores con los que he descubierto que tengo un feeling brutal. Va a haber mucho peligro, pero también mucha diversión, cine, humor y glamour”.

Juan y Medio seguirá seguro las Campanadas dadas por Eva Ruiz para darle la bienvenida al nuevo año. Un 2023 en el que podría confirmarse la supuesta relación que mantienen si les 'pillan' en una actitud que aclare dudas. Habrá que esperar, pero todo podría suceder, pues la prensa tiene interés en este romance.

