Juan Urdangarin no puede ver a la princesa Leonor por un serio motivo

Juan Urdangarin es uno de los miembros más queridos de su familia porque su figura pública produce una gran ternura. Ha ganado mucha popularidad después de la separación de sus padres y la prensa ha empezado a investigar en su privacidad. La periodista Pilar Eyre desveló que fue el primero en pedir ayuda cuando descubrió la aparición de Ainhoa Armentia.

Juan Urdangarin siempre tuvo una relación especial con la princesa Leonor, pero llevan demasiado tiempo sin verse. Ahora se saben los motivos: por un lado Leonor está estudiando en Gales y por el otro Letizia quiere ahorrarse problemas. Según cuentan, la reina quiere mantener lejos a sus hijas de la familia Urdangarin para que no reciban ningún tipo de ataque.

Juan pensaba que iba a reencontrarse con su prima en el funeral de Constantino de Grecia, pero se equivocaba por completo. La reina ha viajado a Atenas, pero no se ha llevado a ninguna de sus dos hijas y ahora se conoce el motivo real. Es cierto que Leonor está centrada en sus exámenes, pero la infanta Sofía podría haberse desplazado para arropar a su familia.

Juan, según ha salido publicado, estaba deseando ver a las hijas del rey porque llevan demasiado tiempo sin estar juntos. De hecho ellas han sido las grandes ausentes en la última reunión familiar, un reencuentro que sigue dando mucho de qué hablar. Se han juntado todos para animar a doña Sofía, quien está abatida tras darle el último adiós a su hermano Constantino.

Urdangarin no puede ver a Leonor porque viven en países distintos y él no puede desplazarse hasta el internado de Gales. La princesa tampoco puede viajar sin el permiso de su madre, por eso está tan alejada de la Familia Real. Han publicado que esta situación está causando problemas en Zarzuela porque Felipe no termina de aprobar las decisiones de Letizia.

Juan Urdangarin ha reaparecido muy cambiado

Juan estuvo un tiempo alejado de la pequeña pantalla, a pesar de que nunca ha tenido problemas en hablar con la prensa. Cuando le han preguntado sobre su familia ha respondido sin complejos, pues cada vez tiene más asumido lo que ha pasado. Según cuentan, Leonor y Sofía fueron dos de sus grandes apoyos, aunque ahora estén ligeramente distanciadas de él.

El joven Urdangarin ha reaparecido en Atenas arropando a su familia y todos se han fijado en lo mismo. Ha cambiado ligeramente su aspecto físico, aunque lo más importante es que ahora está mucho más maduro. En las fotos que han salido se le ve integrado, nada tiene que ver con el chico tímido que se ganó el corazón de todos.

La reina Sofía ha mantenido las distancias con sus rivales, pero se ha dejado ver en una actitud que aclara todas las dudas. No quiere tener discusiones con la emérita, por eso ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Le ha dado el pésame cariñosamente y se ha ofrecido a ayudarla en todo lo que sea necesario.

Juan Urdangarin sabe que la decisión está tomada

Juan quiere pasar más tiempo con su prima, pero no puede verla y la decisión está tomada. Nadie puede hacer nada para que Letizia cambie de opinión: quiere proteger el futuro de su hija. Hay quien considera que está siendo injusta porque los hijos de Urdangarin tienen un expediente intachable.

La infanta Cristina ha participado en el reencuentro y también lamenta no haber visto a las infantas. Dicen que ella sí pudo visitarla el mes pasado en Zarzuela, aunque no hay fotos que lo demuestren.

