Juan y Medio se harta y confiesa por qué no puede tener hijos

Juan y Medio ya se ha cansado de los rumores y, por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de confesar públicamente el verdadero motivo por el que no ha tenido hijos.

No hay ninguna duda de que este conocido presentador ha sido y es una de las grandes estrellas de la televisión de nuestro país. Y es que, gracias a sus más de 30 años de carrera, se ha convertido en una de las caras más reconocidas de la pequeña pantalla.

| GTRES

En todo este tiempo, hemos podido ver a Juan y Medio conduciendo programas tan importantes como la gala Inocente, inocente o El precio justo. Ahora, compagina su trabajo dentro de la cadena autonómica de Andalucía con el nuevo proyecto de TVE, Dúos increíbles.

Su regreso a la televisión pública fue posible tras llegar a un acuerdo con la productora. Y es que, para el andaluz, era muy importante que su nuevo puesto de trabajo no interfiriera con su labor dentro del programa, La tarde, aquí y ahora.

"Estoy muy feliz en la televisión andaluza. Hablo a diario con personas normales que tienen mucho que contar", aseguró en una de sus últimas entrevistas para la revista Pronto.

"Puedo compaginarlo perfectamente. Esa fue una de las condiciones que puse para aceptar Dúos increíbles […] No me habrían exigido dejar Canal Sur porque ya saben la respuesta".

Ahora, ha vuelto a salir a la luz la entrevista más personal de Juan y Medio. En ella, no tuvo ningún problema en confesar el motivo por el que no ha podido tener hijos.

Juan y Medio lamenta no haber tenido descendencia

Juan y Medio se ha abierto en canal para confesar la verdadera razón por la que no ha podido perpetuar la especial. Tal y como confesó durante una de sus entrevistas para Pronto, "me hubiera gustado ser padre, pero no se han dado las circunstancias".

Y es que, a pesar de que durante toda su trayectoria profesional hemos conocido a alguna de sus parejas, lo cierto es que no ha terminado de encajar con ninguna de ellas.

| Cedida

Precisamente, sería este el motivo por el que habría decidido no tener descendencia. Pero, aunque todavía no le ha llegado la oportunidad que tanto espera, el presentador todavía no la descarta.

"En cualquier momento os doy el susto", aseguró Juan y Medio, entre risas. "No siempre ha sido una decisión mía. A veces yo quería y ella no, o al revés… Quizá he sido demasiado responsable. Cuando tú haces lo que quieres, como quieres, es muy difícil adaptarse a los cambios".

El presentador es consciente de lo difícil que sería ser padre a su edad, por eso está muy contento de la llegada de su sobrino, ya que se ha convertido en el hijo que siempre quiso y no tuvo.

"A mi sobrino le hago el biberón, le baño, nos echamos la siesta, lo pasamos bomba", aseguró Juan y Medio, mostrando una vez más lo importante y especial que es para él.

| RTVE

Y, a pesar de que no le ha podido dar nietos a su madre, está muy feliz por ella "porque ha podido ejercer de abuela" y eso es algo que le satisface, ya que "cuando sea mayor mi sobrino, se acordará de las enseñanzas que le ha inculcado mi madre".

Finalmente, quiso dejar muy claro que, a pesar de ser una de sus asignaturas pendientes, su frustrada paternidad no es algo que le quite el sueño. Y es que, a día de hoy, ha conseguido llenar ese hueco con el amor de toda su familia.

"Nos llevamos muy bien entre nosotros y tenemos una vida bastante plena. Yo, cuando me siento a la mesa y veo a todos mis hermanos juntos, siento que formamos una gran familia", aseguró Juan y Medio, visiblemente emocionado.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp