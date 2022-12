Joan Manuel Serrat desvela quién es la madre su primer hijo

Joan Manuel Serrat es una de las grandes figuras de la música de nuestro país. A sus 78 años, el cantante se despide de los escenarios hoy en su Barcelona natal con un concierto único e irrepetible. Joan Manuel Serrat siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de la pública. Aunque sus avatares sentimentales han sido los grandes protagonistas de las letras de sus canciones.

Mucho se ha especulado siempre sobre su figura, pero ahora el cantante no tiene ningún problema en mostrar su lado más personal y contarlo todo.

La madre del primer hijo de Serrat al descubierto

La vida de Joan Manuel Serrat podría llenar páginas y páginas de un libro contando las grandes historias que ha vivido. Él mismo ha reconocido en más de una ocasión que eligió ser cantante para "conocer el mundo que le rodea":

"He tenido un oficio que me ha permitido conocer el mundo y conocer a gente magnífica", confesaba para El País.

Su vida ha estado marcada por el amor a la música. Pero sin duda, el gran amor de su vida es Candela Tiffón, con quien lleva más de 43 años juntos. La pareja se casó en secreto en diciembre de 1978 y desde entonces no se han separado:

"El amor me ha tratado muy bien, mis hijos están sanos y tengo cinco nietos que me aman y yo los amo. Ah, y Yuta (como se refiere a Tiffón)", confesaba.

En las pocas veces que Joan Manuel Serrat ha hablado sobre ella, siempre ha demostrado el profundo amor que le tiene. Además, confesó que nunca le había dedicado una de sus letras:

"Ella se encuentra por encima de cualquier esquema que una canción pueda plantear. Es la persona con la que llevo cuarenta años, tengo hijos y nietos y comparto un perro. Y es una mujer a la que jamás se le ocurrió contarme qué opina sobre mis letras, lo que me parece maravilloso… Y no lo menciono porque vaya a leer esta entrevista: no suele hacerlo", comentaba el autor.

Fruto de esta relación nació su hija María, quien es instructora de yoga en Australia, y Candela Serrat. Esta última es más conocida por el gran público, ya que es actriz y ha trabajado en grandes series de nuestro país como Estoy Vivo o Caronte.

Sin embargo, antes de Candela y María, Joan Manuel Serrat fue padre de Queco, fruto de su relación con la modelo Mercè Domènech en 1969. Muy poco se conoce sobre la relación que mantuvieron el cantante y la modelo por aquel entonces. Pero ella fue la madre de su primer hijo.

Unas nietas muy orgullosas de su abuelo

Además, el hijo mayor de Joan Manuel Serrat es muy discreto de con su vida privada. Lo poco que se sabe de él es que es productor de televisión y padre de Lucía y Luna, las nietas mayores de Joan Manuel Serrat.

Luna, junto a Candela, es de las más mediáticas de la familia. La joven de 25 años reconoció ser una fiel seguidora de la trayectoria de su abuela. Además, confesó lo mucho que lo admiraba:

"Soy la fan número uno de mi abuelo y de todos sus compañeros de generación. Voy a sus conciertos y todos están en mi lista de Spotify. Lo que más admiro de mi abuelo es su pasión. Ojalá tenga algún día la pasión por cualquier cosa como la que tiene él por la música", confesó para ¡Hola!

