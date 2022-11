Josele Román desvela en exclusiva qué tuvo con Fran Antón, amigo especial de Kiko H

Josele Román suele ocupar titulares por su formidable talento: lo mismo actúa, que escribe el guion de una película de éxito. El problema es que su nombre está sonando por un motivo que nada tiene que ver con su profesión, por eso hemos contactado con ella. Muy amablemente ha atendido a nuestra llamada y nos ha contado qué hay de cierto en los últimos rumores.

Josele Román ha desmentido la noticia que el periodista Jesús Manuel Ruiz ha publicado en El Chismógrafo. El experto asegura que la actriz mantuvo un romance con Fran Antón, amigo especial de Kiko Hernández, y es completamente falso. “No es verdad”, nos cuenta Román haciendo gala del sentido del humor que siempre le ha caracterizado.

| Cedida

Josele reconoce que “ha habido un tonteo, pero no llegó a nada” y no entiende por qué están dando a entender todo lo contrario. Jesús Manuel asegura que tuvieron una historia de amor, aunque la realidad dista mucho de esta información. Román asegura que se conocieron trabajando y desde el primer momento se hicieron amigos, nada más.

Josele contrató a Fran para una obra de teatro en la que interpretaba a un chico colombiano y se dio cuenta de que tenía talento. Sabía que era amigo de Kiko Hernández porque cuando se estrenó Distinto el colaborador se acercó a saludarla. Kiko le pidió a Fran Antón que la invitase porque quería conocer su opinión y ella fue bastante sincera.

“Pareces un actor americano”, le dijo Román al colaborador, fue muy amable con él y ahora no entiende su cambio de postura. Hernández no entiende que la actriz haya visitado el plató de Sálvame para hablar de Fran Antón y le acusa de aprovecharse de él. Pero no es cierto, lo único que hizo fue dar su versión porque estaba molesta y no entendía el problema.

Josele Román habla de Fran Antón: “Se ha enfadado”

Josele era amiga de Fran, nunca le ha traicionado y llevan muchos años compartiendo proyectos. Nos cuenta que escribió el guion de un corto y se lo enseño, él se quedó tan maravillado que le pidió dirigirlo y ella aceptó. Todo iba bien hasta que salió a la luz su estrecha amistad con el colaborador de Sálvame, entonces todo cambió.

| Mediaset

Román no entiende que Antón no haya ido al estreno del corto porque lo dirigía él y su presencia era muy importante. Ha hablado con alguien cercano y esta fuente le ha dicho que está molesto, se siente traicionado por su compañera. “Se ha enfadado mucho conmigo”, declara en Trendings la mítica actriz.

Fran Antón puede estar tranquilo, sus secretos están a salvo porque Román es muy discreta y no habla de la vida de nadie. Lo que sí ha hecho ha sido aclarar que nunca han estado enamorados, no habla desde el rencor como quiere dar a entender Jesús Manuel. Aunque reconoce que en un primer momento si “hubo un tonteo” que no acabó en nada serio.

Josele Román le hizo un gran favor a Fran

Josele estuvo en el estreno de Distinto, la primera obra que protagonizó Kiko Hernández, porque se lo pidió Fran Antón. La actriz fue para dar publicidad al evento y asegura que el tertuliano estuvo muy atento y cariñoso con ella. Por eso no entiende que ahora piense que quiere aprovechar el momento para ganar fama.

Román es una gran estrella, una artista polifacética que no necesita ayuda de nadie, de hecho ha triunfado ella sola. Su carrera está plagada de éxitos y es evidente cuál es su secreto: siempre va con la verdad por delante. Por eso nos ha atendido en un tono tan educado y nos ha explicado que nunca ha tenido una historia de amor con Fran.