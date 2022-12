José Ortega Cano ya sabe si va a tener un hijo con Isabel Luna en 2023

José Ortega Cano intentó que su última mujer entrara en razón, pero Ana María Aldón tenía claro que no iba a ser feliz con él. Siempre ha dejado claro que el torero le ha tratado estupendamente, el problema era el resto de la familia. Isabel Luna parece haber tenido más suerte, de hecho ha sido una hermana de Ortega la que ha confirmado el noviazgo en Socialité.

José Ortega Cano se ha quedado sin palabras porque Conchi, su hermana y gran aliada, ha desvelado su secreto. La peluquera reconoce que el torero está muy ilusionado, por fin ha encontrado un motivo para despertarse feliz y seguir luchando. Sin embargo, ya no quiere tener más hijos, se lo propuso a Ana María Aldón, pero realmente era una ilusión de ella.

| Europa Press

José, en un intento de recuperar a la diseñadora, le recordó que todavía estaba en plenas capacidades para tener un bebé. Ana María soñaba con tener una niña y Ortega Cano le recordó que podían recorrer este camino juntos. El problema es que la colaboradora ya había empezado los trámites de separación y tenía claro que quería divorciarse cuanto antes.

José ya sabe que con Isabel Luna tendrá que disfrutar de una relación diferente, con ella no tendrá ningún hijo en 2023. Según informa el diario La Razón, está muy integrada en la familia, pero sus planes son completamente diferentes. No quiere tener descendencia con el torero, está centrada en su carrera y de momento no se plantea dar un paso tan importante.

Ortega Cano, según fuentes cercanas, realmente tampoco quería ser padre de nuevo, solo deseaba ver feliz a su exmujer. Era Ana María la que quería ampliar la familia, pero él ya tiene tres hijos y una edad avanzada, realmente no tenía fuerza. En El Programa de AR han contado que ha atravesado una etapa bastante mala, su ánimo estaba muy deteriorado.

José Ortega Cano prefiere no desvelar su estado actual

José es el centro de atención de todos los periodistas, pero él no quiere formar parte del negocio del corazón. La última vez que estuvo en Telecinco fue para visitar a Ana Rosa Quintana, pero no tiene intención de retomar la vida pública. Sabe que la cadena de Paolo Vasile es territorio enemigo y ahora no tiene fuerza para luchar contra ciertos colaboradores.

| La Noticia Digital

Ortega Cano ha optado por no desvelar su situación sentimental, pero uno de sus familiares lo ha hecho por él. Alguien ha hablado con La Razón y ha reconocido que el diestro está encantado con su nueva novia, a pesar de que disimule. “La complicidad entre los dos es muy fuerte, se entienden a la perfección”, comentan en un tono tajante.

Según ha salido publicado, la cantante es diferente a Ana María y ella no quiere ser madre, por eso en 2023 no habrá ningún bebé. El viudo de Rocío Jurado está centrado en su hijo mayor, quien abandonará el centro psiquiátrico en los próximos meses. Gloria Camila asegura que ya está limpio, por eso ha podido pasar la Navidad en la casa familiar.

José Ortega Cano ya ha firmado el acuerdo final

José supuestamente tardó en firmar el acuerdo definitivo porque no había llegado a un acuerdo con Ana María Aldón. La diseñadora, siempre según Telecinco, pedía un dinero para su hijo que el torero consideraba excesivo. Finalmente han acordado que el menor se merece lo mejor y que no perderán el tiempo en debates tan delicados.

Ortega asegura que podría volver a ser padre si quisiera, pero de momento va a esperar porque tiene otros asuntos en mente. En 2023 se abrirá su museo y ya ha llevado allí a su nueva novia para que contemple las obras y los preparativos. Quizá si Isabel se quedase embarazada, como le pasó a Aldón, no contase con la aprobación del clan.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp