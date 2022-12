José Ortega Cano, sin habla al descubrir el último capricho de su exmujer

José Ortega Cano ha hecho frente a uno de los años más duros de su vida. El diestro ha atravesado unos meses realmente convulsos con la separación de su mujer y todo el escándalo mediático. Además, Ana María parece haber encontrado su hueco en televisión, y se ha convertido en uno de los grandes fichajes de Mediaset.

La exmujer de José Ortega Cano ya he encontrado su nuevo hogar donde vivir. Y todo apunta a que la diseñadora de moda piensa tirar la casa por la ventana con la decoración. Las nuevas informaciones revelan que Ana María ha invertido y mucho en los muebles de su nuevo hogar, algo que habrá dejado boquiabierto a su expareja.

José Ortega Cano ya conoce los pasos de su exmujer

El pasado 23 de diciembre, José Ortega Cano cumplía 69 años en uno de los momentos más difíciles de toda su vida. Y es que, en cuestión de un año su vida ha cambiado radicalmente. De soplar las velas en compañía de su mujer a hacerlo totalmente solo. El matrimonio se fue desgastando poco a poco y las intervenciones de Ana María en televisión solo hacían empeorar la situación cada vez más.

La diseñadora decidía poner punto y final a la historia de amor para siempre. Tras diez años de relación y un hijo en común, José Ortega Cano y Ana María daban por finalizado su matrimonio. Pero lo cierto es que la situación familiar solo hizo que todo empeorase.

Con la vuelta al ojo público de Rocío Carrasco, José Ortega Cano se posicionaba en el centro de todas las polémicas. El diestro llegó a confesar ante las cámaras de televisión que "la situación era insoportable" y que no podía continuar así.

Y aunque a Ana María le costaba verbalizar la palabra "divorcio" finalmente lo hizo. Una de las primeras decisiones que tomó fue encontrar una nueva casa donde mudarse. La madre de Gema Aldón encontraba su nuevo hogar en Guadalajara, un espectacular chalet que ya estaría decorando.

La ex de José Ortega Cano fue pillada por los reporteros en pleno proceso de decoración y parece que Ana María va a lo grande. La colaboradora de televisión es toda una apasionada de todo lo relacionado con el mundo de la decoración. Según publica Semana, Ana María habría recurrido a una tienda de lujo para hacerse con los muebles de su nueva vivienda.

Ana fue captada por los reporteros como supervisaba a los trabajadores para que cada nuevo mueble fuese colocado y distribuido como ella quería. El blanco roto, el terciopelo y la temática animal son algunas de las predilecciones de la diseñadora para su nuevo hogar.

Algo que no habrá sorprendido mucho a José Ortega Cano, quien ya es conocedor de los gustos de la que fue su mujer. Pero muy probablemente sí le habrá sorprendido la importante inversión económica que habrá hecho para adquirirlos. La marca es una de las más prestigiosas de la ciudad y sus precios no son aptos para todos los bolsillos.

La última polémica de Ana María Aldón

Este fin de semana, la colaboradora protagonizaba un tenso encuentro con Isabel Luna, la íntima amiga de José Ortega Cano, en el plató de Fiesta. La diseñadora aseguraba que no la conocía de nada, y mucho menos entendía cómo podía hacerse llamar "amiga íntima" de su exmarido:

"Me vas a perdonar, pero amiga de muchos años no eres, porque a mí mi marido en diez años no me ha hablado ni una vez de ti", sentenció la ex de Ortega.

Con esa respuesta, fueron muchos lo que pensaron que eran los celos los que hablaban por Ana María. Sin embargo, la diseñadora confesó que estaba totalmente preparada para verlo con otra mujer.

