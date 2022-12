José Ortega Cano recibe el peor regalo de cumpleaños de Ana María Aldón

La separación entre Ortega Cano y Ana María Aldón sigue dando mucho que hablar y es que está siendo de todo menos tranquila.

Aldón no se corta a la hora de seguir soltando indirectas contra el torero y su familia, mientras que él parece negado a pronunciarse al respecto.

Aunque, eso sí, queda claro que el padre de Gloria Camila ya empieza a cansarse de las salidas de tono de la diseñadora.

Y más viendo que Ana María se ha liado con los que considera sus grandes enemigos en Telecinco. Y es que ahora la diseñadora derrocha risas y complicidad con colaboradoras como María Patiño, Carmen Borrego, Terelu Campos o Chelo García-Cortés.

| GTRES

Hace poco, Ana María recordaba uno de los peores momentos de su matrimonio, cuando su marido entró en prisión y ella se veía con un bebé en brazos.

"Estaba encerrada para evitar a la prensa", se lamentaba. "La situación de verme de nuevo sola con otro hijo fue horrorosa".

Y es que ya había pasado por lo mismo con Gema, su primera hija, con la que tampoco se encuentra en su mejor momento.

Sin embargo, Ortega Cano no se mostraba para nada de acuerdo con las palabras de su ex y así se lo hacía saber.

| TELECINCO

"Se ha descrito una situación con la que él no está para nada de acuerdo, José asegura que no existió la soledad que tú has descrito", decía Beatriz Cortázar.

Algo que llevaba a explotar a Aldón, que no piensa tolerar ni un solo desplante más. La andaluza se muestra con más fuerza que nunca para poner en su sitio tanto a su ex como a todos aquellos que pretendan atacarla o echar por tierra sus palabras.

José Ortega Cano cumple años en su peor momento

"Mi todavía marido se va a esperar a que yo termine de hablar", sentenciaba furiosa. "Porque yo a lo que me refería es que yo me vi otra vez sola con un hijo sin el padre. Y eso es literal así".

De esa forma, la diseñadora se lamentaba por no poder hablar de su propia vida y por el hecho de que todos intenten callarla.

"Me estoy cansando de no tener derecho a nada, de no tener derecho a hablar de mi propia vida", aseguraba. "Yo no puedo hablar porque todo sienta mal y estoy muy cansada de que todo siente mal".

"Los tres primeros meses estuve sola con mis dos hijos. ¿No tengo derecho a sentirme sola?", dejaba caer indignada.

| Telecinco

"Igual que ha reaccionado ahora también podía haber reaccionado a otras cosas que se han dicho y ni se ha inmutado. Estoy muy quemaíta", le reprochaba a Ortega Cano.

De esa forma, la guerra entre el torero y la diseñadora está muy lejos de terminar. Sobre todo teniendo en cuenta que otros miembros de la familia también se han visto involucrados.

De hecho, Ana María se enzarzaban en una fuerte discusión con Mari Carmen Ortega, hermana del diestro.

| Mediaset

Y es que, al parecer, Mari Carmen está cansada de que la que fuese su cuñada se dedique a hablar mal de su familia en televisión.

"Está muy nerviosa, alterada, dolida, cabreada con Ana María y me dijo algo tremendo, 'que siga hablando en los programas de televisión, que bastante ha ensuciado el apellido Ortega Cano'", habría manifestado.

Una durísima acusación ante la que Aldón no dudaba en defenderse con uñas y dientes. "Yo el otro día no conté la vida de nadie, fue contar mi experiencia sin ensuciar a nadie".

Algo ante lo que Mari Carmen no dudaba en coger el teléfono y ponerse en contacto con el programa.

"Yo la respeto y la respeto siempre, jamás hablaré de ella, pero ya está bien. Nos hemos dedicado a trabajar y a luchar por la familia y no tengo por qué estar cada semana involucrada ahí", señalaba.

"Yo jamás he hablado de ella. Yo eso lo dije, no me escondo, pero lo que dije es que estaba manchado el nombre de la familia y no iba a intervenir en directo".

