José Ortega Cano recibe un mensaje que le obliga a cambiar de bando

José Ortega Cano se encuentra arropado en estos momentos por su familia, pues la separación de Ana María Aldón no está siendo nada fácil. Además, tan harto está él de que se siga hablando de su relación que tiene en mente tomar medidas judiciales contra su ya ex. Y esto ha propiciado que reciba un mensaje que seguro que le va a hacer replantearse las cosas.

En concreto, ha sido Terelu la que le ha indicado que si sigue adelante con su intención de demandar a Ana puede sufrir consecuencias. Estas pueden ser que la gaditana decida contar muchas cosas que sabe de él y que lo dejarían en mal lugar.

Esta advertencia seguro que hace que el torero piense bien si continuar con su empeño de acudir a la justicia. Es más, posiblemente le haya frenado y le haya hecho pensar que lo mejor es quedarse en el bando de la madre de su hijo. Vamos, que mejor ser amigos que enemigos para evitar un nuevo escándalo.

José Ortega Cano, firme en su decisión

El padre de Gloria Camila ha roto definitivamente su matrimonio con Ana María y no hay vuelta atrás. Así, ella se ha marchado ya a vivir a su chalet en Guadalajara y él se ha quedado en el que fue domicilio conyugal. Es decir, que han tomado ya caminos separados.

Sin embargo, lo que parecía que iba a ser una separación cordial, se está convirtiendo en una nueva polémica. Y es que José ha dicho al periodista Aurelio Manzano que está cansado de que la que fue su mujer hable de él. Tan enfadado está que incluso le ha llegado a indicar que va a tomar medidas legales para conseguir que ella guarde silencio.

Una decisión que ha provocado que Aldón se haya mostrado dolida y estupefacta a partes iguales. Considera que lo único que ha hecho ha sido contar su vida.

José Ortega Cano recibe un mensaje inesperado

El que fuera viudo de Rocío Jurado ha visto que desvelarse sus intenciones ha dado de lo que hablar. En efecto, ha propiciado que Terelu, que tiene cierta amistad con Ana María, haya decidido lanzarle una advertencia. Lo ha hecho en el plató de Sálvame en pleno directo.

| EuropaPress

Ortega Cano ha escuchado a la presentadora decirle: “Maestro, don José Ortega Cano, yo de usted me pensaría demandar a la que ha sido su mujer. Claro, porque a lo mejor ella ya decide no callarse nada”.

“Aquí se está diciendo que Aldón no lo defiende y tal y yo la he visto dar la cara por él muchas veces en televisión. Y lo ha hecho cuando la situación ya era bastante mala en su matrimonio. Pero a lo mejor llega un día, no muy lejano por cierto, en el que ella dice: 'A que me hago una docuserie'”.

| EuropaPress

José en este punto ha visto que Gema, la hija de Ana María, ha aplaudido las palabras de Terelu. Incluso ha dicho al respecto: “Mi madre ha estado al lado de José en su peor momento, me da rabia que la quiera denunciar. Ella tiene todo el derecho a hablar de los diez años que ha pasado con él y no ha hablado mal, aunque lo podría hacer”.

Ortega Cano ha sido testigo de que los colaboradores le han preguntado a la joven si lo que podría contar Ana son cosas denunciables. La joven ha querido irse por la tangente y ha aparecido la presentadora para echarle una mano. Lo ha hecho diciendo: “Ana María, en defensa del que era su marido, no nos ha dicho la verdad de muchas cosas”.

“Me refiero a cosas que ella conocía de primera mano y, a lo mejor, no eran de ella sino de otra persona. Aldón sabe de episodios de la vida de José Ortega Cano y de Rocío Jurado cuanto menos penosos”.

