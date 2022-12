José Ortega Cano, obligado a ayudar a esta mujer antes de acabar el año

José Ortega Cano se encuentra viviendo ahora una etapa feliz, al parecer, junto a una nueva ilusión. Sin embargo, para llegar a este punto ha tenido que pasar unos meses muy duros, con separación incluida. Y ahora que está tranquilo y contento va a tener que ayudar a una mujer muy conocida que ha tenido un año realmente duro.

Nos estamos refiriendo a su hija, Gloria Camila, que ha dejado temporalmente la televisión tras verse superada y que ahora está en tratamiento psicológico. Una situación que parece que, poco a poco, va logrando superar como puede. Pero aún necesita tiempo para estar al 100 % y en esto le puede ayudar su padre dándole cariño y siendo su gran apoyo.

José Ortega Cano tiene la obligación de ayudar a Gloria antes de que acabe el año y la situación empeore. Ella misma ha hecho sonar todas las alarmas, lo que significa que el problema es serio.

José Ortega Cano conoce las últimas reflexiones de Gloria Camila

El que fuera viudo de Rocío Jurado es consciente de que su hija ha tenido un año realmente difícil. Ha tenido que enfrentarse a la separación de él, a los conflictos con la que era la mujer de este y también a numerosas críticas. Además, ha visto a su padre ponerse en el punto de mira tanto por sí solo como por la docuserie de Rocío Carrasco.

Al final, este cúmulo de situaciones pasaron factura a la joven y esta se vio obligada a dejar la televisión, donde trabajaba como colaboradora.

Actualmente sigue fuera de la pequeña pantalla, pero ha vuelto a las redes sociales. En estas es donde José ha podido descubrir cómo está ella, qué balance hace del 2022 e incluso cómo afronta el 2023. Y todo porque ha subido a Instagram varios vídeos tras pedir a sus seguidores qué le dieran su análisis del año que acaba.

Ortega Cano ha visto que Gloria Camila, tras leer muchos mensajes de sus fans, ha decidido tomar la palabra. Lo ha hecho para decir: “Me paso por aquí porque me apetece deciros algo, después de ver vuestras respuestas. Simplemente, mandaros todo mi ánimo y apoyo a todas las personas que no lo estáis pasando bien este año”.

“Y también para las personas para las que ha sido un año de mierda, como para mí. Pero también debemos hacer un aprendizaje de las cosas malas que nos ocurren”.

En este punto, ha realizado su propio balance del 2022: “Me ha traído cosas buenas y cosas malas, he conocido gente buena y mala. He aprendido lo que no quiero a mi lado y lo que no quiero ser el día de mañana. También he aprendido de mis errores, porque todos somos humanos”.

De igual modo, ha dejado claro que “necesito tener la actitud bien. Sí, para salir un poco de este pozo del que, poco a poco, voy saliendo”.

José Ortega Cano la ha visto positiva ante el nuevo año

El diestro de Cartagena ha visto a su hija confiada en que la situación mejore en el año que está a punto de añadir. Ha dicho: “Estoy segura de que el 2023, o eso espero, nos va a traer cosas buenas, las que merecemos y necesitamos. Espero que mejoremos y que lo tomemos como algo bueno para el futuro”.

“Que salgamos de esta juntos, porque creo y considero que tengo gente maravillosa en Instagram, sois increíbles”.

Asimismo, ha añadido: “Os juro que tengo muchas ganas de empezar el año nuevo limpia, quitándome todo lo que no me aporta, todo lo malo y lo que me ha hecho daño. Quiero una vida nueva en año nuevo”.

Y es que, entre otras cosas, ha confesado que tiene muchos planes: “Estoy pensando en muchas cosas que quiero hacer. Tengo muchos proyectos nuevos y tengo que contaros cómo me estoy reinventando. Deseo que todo lo que quiero hacer pueda hacerse, salga bien y también de tener yo actitud positiva”.

