José Ortega Cano mete a su hijo en casa y se confirma todo: el vídeo

José Ortega Cano ha decidido meter en casa por Navidad uno de los hombres más importantes de su vida y, según parece, hay un vídeo que lo demuestra.

No hay ninguna duda de que el diestro no ha empezado con buen pie este 2023. Y es que, después de toda la polémica que se ha generado alrededor de su divorcio, el todavía marido de Ana María Aldón no ha podido evitar estallar tras todo lo que se ha contado.

Este domingo 31 de diciembre, el periodista Aurelio Manzano hizo pública en el programa Fiesta la última conversación que ha mantenido con José Ortega Cano.

| GTRES

En ella, el diestro no ha dudado en confesar lo mal que se encuentra después de todo lo que ha contado la madre de su hijo pequeño. Además, no quiso dejar pasar la ocasión para arremeter duramente contra la diseñadora.

"No ha hecho más que hablar de mí y de mi familia. Ya estoy harto de que 'esta mujer' hable tanto de mí de esa manera", aseguró José Ortega Cano, antes de apuntar que va a llevar "esto por la vía judicial".

Tras todo lo sucedido, el diestro ha decidido refugiarse en sus seres queridos. Aunque, sin duda, lo que más le ha gustado es haber tenido estas navidades a su hijo José Fernando junto a él.

Después de más de cinco años interno en el Centro psiquiátrico San Juan de Diospor sus adicciones, todo apunta a que este joven ya ha conseguido hacer frente a sus problemas.

Por eso, los médicos encargados de su caso le autorizaron a salir del centro para pasar estos días tan especiales rodeado de sus seres queridos.

Hace unos días, la hija de José Ortega Cano no tuvo ningún problema en confesar ante los medios de comunicación de nuestro país que el regreso de José Fernando está más cerca de lo que parece.

| Europa Press

"Lleva cinco años limpio, está muy centrado y es un padrazo. Y esperamos que le den el alta definitiva en unos meses", confesó Gloria Camila, visiblemente emocionada.

Además, y según informó el diario La Razón, está previsto que el joven salga del centro de desintoxicación después de Navidad. Y, aunque se especuló con la posibilidad de que en enero o febrero regrese definitivamente al hogar familiar, todo apunta a que este día podría haber llegado.

El hijo de José Ortega Cano sigue en casa

José Ortega Cano sigue disfrutando de la compañía de su hijo en estos momentos tan duros. Y prueba de ello, es el último vídeo que está circulando por las redes sociales.

Hace unos días, las cámaras consiguieron captar al diestro y a su hijo entrando al domicilio familiar y, como era de esperar, no quisieron dejar pasar la ocasión para intentar hablar con ellos.

Nada más bajar del coche, la reportera les deseó un feliz año nuevo y le preguntó al maestro por cómo ha estado su familia en estos días tan complicados para ellos.

Y es que, después de las últimas polémicas con Ana María Aldón, todo apunta a que la tensión se ha instalado en su casa hasta nuevo aviso. Pero, como era de esperar, José Ortega Cano optó por guardar silencio ante las incómodas preguntas de la prensa.

En ese momento, José Fernando se bajó del coche y la periodista no se lo pensó dos veces a la hora de preguntarle al torero si ha echado de menos a su hijo pequeño en estas fiestas tan señaladas.

| GTRES

Aunque, una vez más, el silencio sepulcral de José Ortega Cano fue el gran protagonista. Pero, lejos de darse por vencida, la reportera se quiso interesar por los planes a corto plazo del diestro.

"¿Qué propósitos tiene para este 2023? ¿Vais a pasar todos juntos el Día de Reyes?", le preguntó la comunicadora, sin obtener ningún tipo de respuesta.

