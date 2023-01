José Ortega Cano hunde a su gran amor usando dos únicas palabras

José Ortega Cano ya se ha cansado de toda esta situación y no se lo ha pensado dos veces a la hora de destruir públicamente al que ha sido el amor de su vida con tan solo dos palabras.

A pesar de que ya han pasado casi cuatro semanas desde que Ana María Aldón se sometió a su polémica sesión de hipnosis, a día de hoy, sus duras declaraciones siguen dando mucho de qué hablar.

Entre otras cosas, la casi exmujer de José Ortega Cano llegó a confesar que, durante su segunda maternidad, volvió a revivir una de las peores pesadillas de su pasado.

Y aunque aseguró que "en el embarazo y en el parto estuve muy acompañada", lo cierto es que con la entrada del maestro en la cárcel de Zaragoza se volvió "a ver sola con una criatura".

A tal punto ha llegado esta disputa conyugal que ha sobrepasado las fronteras del matrimonio y otras personas del clan Ortega, como Mari Carmen o Gloria Camila, no se lo han pensado dos veces a la hora de dar la cara por el torero.

Ahora ha sido el propio José Ortega Cano el que ha querido pronunciarse públicamente acerca de todos los ataque que, según él, está recibiendo por parte de la madre de su hijo pequeño.

José Ortega Cano destroza a su mujer con solo dos palabras

José Ortega Cano ha decidido poner punto y final a esta situación y no ha tenido ningún problema en dar a Ana María Aldón donde más le duele.

Este domingo 31 de diciembre, los colaboradores de Fiesta despidieron el 2022 de una forma un tanto agridulce. Y es que, a pesar de que Ana María está afrontando su nueva etapa personal con fuerza y determinación, recibió un regalo envenenado antes del Día de Reyes.

La expareja de José Ortega Cano y el resto de sus compañeros tuvieron la oportunidad de escuchar la polémica conversación telefónica que mantuvo el diestro con Aurelio Manzano.

Pero lo que menos se imaginaba la diseñadora de moda era que su todavía marido se iba a referir a ella en una forma tan despectiva.

"Estoy jodido, como siempre… No ha hecho más que hablar de mí y de mi familia. Ya estoy harto de que 'esta mujer' hable tanto de mí de esa manera, yo he sido buena persona con ella", dijo el torero, antes de asegurar que va a llevar "esto por la vía judicial".

Nada más escuchar estos demoledores audios, Aldón no pudo evitar derrumbarse en pleno directo. "Me duele que diga que lo único que he hecho ha sido eso, porque he hecho tantas cosas… Si hay alguna persona a la que he respetado, ha sido a él".

Además, la exmujer de José Ortega Cano quiso dejar muy claro que ella no ha ido contra su familia. "Yo creo que ha sido todo lo contrario, pero si él tiene ese concepto...", dijo la exsuperviviente con la voz entrecortada.

Por su parte, Aurelio Manzano no se lo pensó dos veces a la hora de posicionarse a favor de José Ortega Cano y aseguró que lo más importante es "asumir" las cosas que hacen.

"Y en el momento que las asumes, eres libre de decir lo que quieras, pero todo pasa factura", opinó el periodista, antes de asegurar a su compañera de plató que "ha hablado de la familia de Ortega en los medios y no precisamente bien".

Tras este momento de tensión, Ana María decidió abandonar el plató, sobrepasada por la situación. Pero, a los pocos minutos y ya fuera de las instalaciones de Fiesta, Aldón aseguró que "hay una frase que me taladra la cabeza".

“Dice que lo único que he hecho ha sido hablar mal de él y su familia. Me da mucha pena pensar que en los últimos 10 años lo único que he hecho es eso, me parte el corazón”, apuntó a continuación.

Pero lo que más le dolió a la casi exmujer de José Ortega Cano fue que se refiriera a ella como "esa mujer". "Espero que esto no me haga cambiar de actitud frente a una de las personas más importantes que he tenido en mi vida. Yo también he sido buena persona, pero no voy de mártir", sentenció.

