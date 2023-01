José Ortega Cano descubre que ha vuelto a pasar y que esta vez es grave

José Ortega Cano ha anunciado que va a demandar “a todos y a todas”, pero estas palabras no han servido para nada. Quiere que dejen de hablar de él en los platós de televisión porque ya no desea ocupar las páginas de ninguna revista. No lo ha conseguido, ha vuelto a pasar y esta vez es más grave que nunca porque hay demasiadas pruebas.

José Ortega Cano ha descubierto que Diez Minutos, su antigua publicación de confianza, ha confirmado la peor noticia. Este medio asegura que la relación entre el diestro y Ana María Aldón es completamente inexistente y que cada vez hay más tensión. Siguiendo su información, Ortega Cano ha hecho lo impensable para contentar a la diseñadora y no lo ha conseguido.

José conoce perfectamente cómo funciona la prensa del corazón porque en muchas ocasiones se ha lucrado del negocio. Por eso sabe que esta vez no tiene escapatoria: la situación es más grave que nunca porque hay demasiadas evidencias. En otras circunstancias hubiera negado la información, pero ya no puede disimular que el problema es de tamaño colosal.

José ha hablado alto y claro con un reportero de Telecinco y ha advertido de algo: todos los que se están equivocando lo pagarán. Terelu Campos le ha recordado que no debería enfadar a Ana María Aldón porque supuestamente tiene mucha información. Sin embargo, el diestro no tiene miedo y asegura que la colaboradora no puede desvelar ningún secreto oscuro.

Ortega Cano, según lo que ha declarado, tiene intención de denunciar hasta la hija de Ana María porque también ha hablado de él. Siguiendo este esquema, también podría interponer acciones legales contra Diez Minutos porque la revista lo ha contado todo. Ha aportado pruebas y ha demostrado que Aldón se ha convertido en la nueva rival del viudo de Rocío Jurado.

José Ortega Cano está cansado de guardar silencio

José pensó que lo más acertado era mantenerse firme en su postura: guardar silencio y no contestar a ninguna pregunta. La puerta de su casa está plagada de periodistas y hace grandes esfuerzos por no entrar en provocaciones, pero ya no puede más.

Ha visto que su estrategia no está sirviendo de nada, prueba de ello es el paso que ha dado la revista Diez Minutos. Ha vuelto a pasar lo mismo y esta vez en un medio que antes era de su confianza.

El medio citado anteriormente asegura que la separación de Ortega Cano ha acabado de la peor forma. No han conseguido llegar a ningún acuerdo, a pesar de que en un primer momento hicieron un esfuerzo por el niño que tienen en común. Se llama José María y se ha convertido en el gran damnificado porque ha comprobado que sus padres son volverán a ser amigos.

El torero seguirá guardando las formas, pero han contado que no volverá a ser tan amable como ha sido hasta ahora. Se ha dado cuenta de que no le respetan, solamente cuenta con el apoyo de dos o tres periodistas que nunca le fallan. En este selecto grupo se encuentra Paloma Barrientos y Aurelio Manzano, gran rival de Ana María.

José Ortega Cano ha encontrado un gran aliado

José ha estado preocupado por su divorcio porque no quería separarse, pero hay algo que le ha robado más la atención. Estamos hablando de la recuperación de su hijo mayor, quien cumple condena en un centro de desintoxicación. Por suerte podrá abandonarlo pronto porque casi ha completado el tratamiento y todo ha salido bien.

Ortega Cano está muy orgulloso de su familia porque se ha dado cuenta de que están más unidos de lo que otros dan a entender. No es cierto que haya problemas entre ellos, supuestamente la última que no cuadraba era Ana María. La andaluza sí ha sido expulsada del clan, por eso hay tanto miedo de que pueda empezar a hablar.

