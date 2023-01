José Ortega Cano da el paso más temido para intentar salvarlo todo

José Ortega Cano está atravesando uno de los tiempos más convulsos de los últimos años. Su nombre no deja de acaparar titulares, y cada vez que se pronuncia vuelve a echar más leña al fuego. Está claro que el diestro está cansado de tanta presión mediática y ya sabe qué es lo que va a hacer para frenarlo todo.

El exmarido de Ana María Aldón no puede seguir tolerando que su nombre sea objeto de un sinfín de críticas e informaciones falsas. El programa Sálvame se intentaba poner en contacto con él durante la pasada tarde. José Ortega Cano respondía a la llamada de la redacción del programa, y su repuesta dejó a todos sin palabras.

José Ortega Cano se ha cansado y ha dado el paso más temido: piensa emprender medidas legales contra el programa con el fin de salvaguardar su imagen y honor.

| GTRES

José Ortega Cano no pasa ni una

Tras el anuncio del divorcio, Ana María no ha dejado de pisar un plató de televisión. La diseñadora de moda continúa avivando la llama de la polémica con cada una de sus intervenciones en la pequeña pantalla. Ana María ha llegado a un punto de no retorno, donde tiene claro que no va a permanecer en la sombra, y mucho menos callarse.

Sin embargo, las palabras de Ana María, que airean más detalles sobre el matrimonio, no parece estar sentando muy bien a José Ortega Cano. El diestro no puede más, la presión mediática está siendo desmedida y quiere tomar cartas en el asunto.

Durante la pasada tarde, el programa Sálvame se puso en contacto con José Ortega Cano. Y, para sorpresa de todos, el diestro respondió a la llamada, eso sí, no en un tono muy conciliador. El padre de Gloria Camila ve como su honor está en jaque, y la imagen que pintan de él es cada vez más turbia.

José Ortega Cano lo tiene claro, piensa demandar "a todos y a todas", como revelaba en sus declaraciones:

| GTRES

“Dígale a los de Sálvame que los voy a demandar, a todos y todas ¿Vale?”, aseveraba en un tono muy enfadado. El diestro estaba totalmente sobrepasado, y esa fue su contundente declaración de intenciones. La réplica no se hizo de esperar en el plató de Sálvame.

Terelu Campos, como presentadora del programa, quiso ser muy contundente con las palabras de Ortega. Sobre todo, con el hecho de que el diestro pudiese demandar a la que fue su mujer, Ana María Aldón.

"Yo de usted me pensaría demandar a la que ha sido su mujer porque a lo mejor decide ya no callarse nada. A lo mejor llega un día y dice a que me hago una docuserie”, sentenciaba de forma tajante Terelu Campos.

Ana María Aldón estaría dispuesta a hablar

Pero la polémica en el plató continuó fraguándose cuando Gema Aldón tomó la palabra. La hija de la diseñadora de moda fue más allá y aseguró que su madre no había contado ni la mitad de lo que había vivido:

“Mi madre ha vivido muchísimo y muchas cosas que no sabéis. Eso sí no se han tratado de mala manera nunca”, decía la joven. Por otro lado, Gloria Camila ha querido salir en defensa de su padre, con una fotografía que publicaba junto a su padre en sus redes sociales acompañada de un texto:

"No nos interrumpáis mientras os ignoramos, gracias. Te amo, papá", escribía Gloria. La situación entre Ana María Aldón y José Ortega Cano está que echa fuego, y todo apunta a que esto solo acaba de comenzar.

